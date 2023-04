Haiglad ei pruugi jõuda koroonakriisist üle jäänud raha ära kasutada

Terviseamet suunab koroonakriisist kasutamata jäänud 13,2 miljonit eurot haiglatele ja kiirabile energiatoimepidevuse parandamiseks. Tööde tähtaeg on selle aasta lõpus, kuid haiglad muretsevad, et soovitud seadmed ei pruugi õigeks ajaks kohale jõuda ja sel juhul jäädakse rahastusest ilma.

Paar aastat tagasi pani riik Covidi vaktsiinide ja testimise jaoks kõrvale 13,2 miljonit eurot. Nüüd, kui viiruse haripunkt on möödas, otsustati seda raha kasutada hoopis haiglate ja kiirabi töös hoidmiseks olukorras, kui elekter võib kaduda.

"Kõik 13,2 miljonit eurot läheb haiglavõrgu arengukava haiglatele ja kolmele kiirabipidajale. Need on Tallinna Kiirabi, Tartu Kiirabi ja Karell Kiirabi. Põhimõte on, et meie anname sihtfinantseerimistoetuse haiglale või kiirabipidajale ja nemad ise korraldavad oma hanked," lausus terviseameti kriisivalmisoleku spetsialist Andras Armväärt.

Hangete läbiviimise tähtaeg on 31. detsembril. Pärnu haiglale eraldatakse 1,9 miljonit eurot, mille eest plaanib haigla soetada elektrigeneraatorjaama ja kütusehoidla.

"Sellise mahuga generaatoreid ei ole nagu leiba poes osta. Ja see ei ole mitte Pärnu haigla probleem, see on kõigi haiglate probleem, kes sarnaste tegevustega tegelevad praegu. Võib olla probleeme, et generaatorite hankimine võtab rohkem aega kui selle aasta lõpuni," lausus Pärnu haigla juht Urmas Sule.

Kui tarne hilineb ja hanke tähtaeg kukub, jääb haigla rahastusest ilma.

"Me oleme täiesti teadlikud, et generaatoritega võib tekkida risk, et tulenevalt tarneprobleemidest ja sõjaseisukorra tõttu generaatoreid turul ei ole piisavalt või siis nende tarneaeg on pikk," möönis Armväärt.

"Koos sotsiaalministeeriumiga püüab terviseamet püüab leida eelarvelist lahendust, et ka järgmisel aastal, võib-olla järgmise aasta alguses, kui peaksid osad generaatorid saabuma, saaksime ka need katta. Seda lahendust me ei ole veel leidnud, me töötame selle nimel," lisas ta.

Ka Põhja-Eesti regionaalhaiglale eraldatakse 1,9 miljonit eurot, kuigi haigla taotles kolm ja pool miljonit.

"Mida me veel taotlesime? Me taotlesime näiteks päikesepargi loomiseks rahastust, me taotlesime näiteks ka täiendavate serverite kui ka küberturbe jaoks rahastust, aga praegu saime vastuse, et see ei ole selle meetme raames tehtav," lausus Põhja-Eesti regionaalhaigla juht Agris Peedu.

Tallinna Kiirabi jaoks vajalikud väiksemad generaatorid on turul olemas ja nende nimel võitluseks ei lähe. Rahastusest ilma jääda võivad aga nemadki.

"Mille osas meil ei ole veel kindlust, kas me jõuame oma elektritööde ja ehitustega valmis, sest selleks pole veel hanked sõlmitud. Aga praegu tundub, et kui me püsime samas tempos nagu praegu, siis me saame ka selle eesmärgi täidetud," ütles Tallinna Kiirabi juht Raul Adlas.