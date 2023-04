Justiitsminister valitsuses abieluvõrdsuse seadustamisega tegelema ei hakka

Reformierakonda kuuluv justiitsminister Kalle Laanet ütles ajalehele, et 2015. aastal, kui riigikogus toimus kooseluseaduse vastuvõtmine, ta "ei aplodeerinud sellele, ei arvanud, et see on kindlasti vajalik".

"Tänaseks päevaks olen ma küll jõudnud oma seisukohtades selleni, et kui vaja, siis teeme selle asja ära. Olin piltlikult öeldes valmis ka seda eelnõu kaitsma, eelnõusid kaitsma. Aga jõudsime oma arutelude käigus selleni, et tunduvalt mõistlikum on, kui inimene, kes seda kahel käel toetab ja aplodeerib sellele eelnõule, teeb seda ise riigikogu saalis," selgitas Laanet.

Sotsiaalkaitseminister ning samuti Reformierakonda esindav Signe Riisalo on Laaneti sõnul selleks täiesti sobilik minister ja inimene.

"Sellest see kokkulepe tekkiski," lisas Laanet.

"Elu on nii palju edasi liikunud ja ühiskonnad arenenud, jõudnud hoopis teise arenguetappi. Ütlen veel kord, et kui minu käest küsiti enne valimisi seda küsimust, siis ütlesin, et pigem ma ei toeta abieluvõrdsust, kuid ei seisa ka sellele risti vastu," selgitas justiitsminister.

Teisipäeval avaldatud valitsuse teatas seisab, et justiitsminister juhib justiitsministeeriumi valitsemisala, välja arvatud abieluvõrdsuse reformiga seotud perekonnaseaduse muutmise ja kooseluseaduse rakendusaktide eelnõude koostamine: "Nimetatud reformi elluviimine on sotsiaalkaitseministri vastutusvaldkonnas ning aktide rakendamine jääb justiitsministri vastutusvaldkonda."

Reformierakonna, Eesti 200 ja SDE valitsuse koalitsioonilepingus on kooseluseadus ja abieluvõrdsus siiski justiitsküsimuste peatükis.

"Muudame perekonnaseadust selliselt, et abielu sõlmitakse kahe täiskasvanud inimese vahel. Võtame vastu kooseluseaduse rakendusaktid," seisab lepingus.