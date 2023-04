Riigiprokurör: kriminaalmenetlust ei saa alustada selleks aluse otsimiseks

Riigiprokurör Triinu Olev ütles "Terevisioonis", et MTÜ Slava Ukraini raha väärkasutamise kahtluses pole prokuratuuril olnud seni põhjust kriminaalmenetluse alustamiseks, kuid on valmis asjaga edasi minema, kui MTÜ auditist selgub vastupidist.

"Peale Päevalehe lugu leidsime, et hetkel ei ole alust kriminaalmenetluse alustamiseks. Lisasime, et kui meile peaks tulema mingit teistsugust informatsiooni, siis võime oma seisukohta muuta," ütles Olev.

"Üheks kohaks, kust võiks tulla teistsugust informatsiooni, on see sama audit, millest praegu räägitakse. See võiks avada ka teistsuguse pildi," sõnas Olev.

Prokuratuur alustab menetlust siis, kui on piisavalt informatsiooni, et võib olla toime pandud kuritegu. Praegu sellist informatsiooni Slava Ukraini kohta prokuratuuril ega politseil pole. "Et mittetulundusühingu juht oleks saanud mingit kasu või seda vara käsutanud selliselt, et võiksime öelda, et siin on tegemist tahtliku kuriteoga," kirjeldas Olev.

"Olukorras, kus MTÜ esindaja käitub n-ö heas usus ja teeb endast kõik, et raha kasutataks Ukrainas sihtotstarbeliselt, sõlmis selleks vajalikud lepingud ja ka ülekandeid tehes käitub heas usus, et neid kasutatakse sihtotstarbeliselt, et raha joaks abivajajateni – sellisel juhul võib öelda, et ta on oma hoolsuskohustust täitnud ja pole põhjust öelda vastupidist," ütles ta.

Olevi sõnul viitavad seni meedias läbi käinud faktid, et kui asjas on kuritegu toime pandud, siis pigem Ukrainas ning tõendid selle uurimiseks on seal. "Seadus võimaldab meil menetleda ka selliseid kuritegusid, kui see on seal riigis kuritegu ja toime pandud Eesti kodanike vastu või Eestis registreeritud juriidilise isiku vastu. Aga selleks peab olema informatsiooni, et meil kannatanud kui sellised on. Kas siis kannatanuks oleks Slava Ukraini või annetuse tegijad – täna selline informatsioon puudub, et annetusi sihtotstarbeliselt ei oleks kasutatud seal," ütles ta.

Olev märkis, et lugu on siiski värske ning kuigi seni ei paista, et oleks põhjust menetluse alustamiseks, siis ei välista, et auditi raames tuleb välja midagi muud ja prokuratuur oma seisukohta muudab.

"Me ei saa alustada kriminaalmenetlust selleks, et hakata otsima kriminaalmenetluse alust. Selleks peab olema küllaldasi viiteid, et kuritegu kui selline on toime pandud," ütles Olev.

Slava Ukraini on tellinud auditi ja teinud juhtimises muutusi, mis on Olevi hinnangul muutnud MTÜ juhtimise läbipaistvamaks.

Olevi sõnul ei ole Ukraina prokuratuur rahvusvahelise koostöö raames ühtegi õigusabi taotlust või päringut tulnud. "Eestis abi küsimine Ukraina prokuratuurilt saab toimuda ainult rahvusvahelise koostöö raames ja ainult konkreetse kriminaalasja raames, kui me kogume juba tõendeid. Me täna seda otsust ei ole teinud, et kriminaalmenetlust alustame, seetõttu me rahvusvahelist õigusabi taotlust esitada ei saa. Küll aga kui nemad esitavad meile, siis meil on kohustus neid abistada ja seda me kindlasti ka teeme," ütles ta.