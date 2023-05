Ukraina võimud alustasid Slava Ukraini skandaaliga seoses kriminaalmenetlust

"Oleme olnud vahetus kontaktis kolleegidega Ukraina prokuratuurist ja saanud kinnituse, et Ukraina õiguskaitseasutused on alustanud kriminaalmenetlust, mille käigus uuritakse ka Eesti meedias kajastatud sündmustikku," sõnas riigiprokurör Triinu Olev.

"Eesti õiguskaitseasutused ei saa teistes riikides toimuvaid kriminaalmenetlusi kommenteerida, sest vaid menetlust juhtiv asutus saab hinnata, millist teavet on võimalik avaldada nii, et see menetlust mõjutama või kahjustama ei hakkaks," lisas prokurör.

Olev ütles, et kui Ukraina õiguskaitseasutused peaksid tõendite kogumiseks vajama Eesti abi, siis rahvusvahelise koostöö käigus saab Eesti Ukraina kolleege uurimisel toetada.

"Analüüsime jätkuvalt meieni jõudvat infot ja kui näeme alust menetluse alustamiseks ka Eestis, siis teeme seda kindlasti," lisas ta.

Aprillis tuli ilmsiks, et MTÜ Slava Ukraini kandis 1,5 miljonit eurot Eestist kogutud annetusi oma Ukraina koostööpartneri juhtidega seotud erafirmale IC Construction, millel on ilmselt fiktiivne omanik ja selle ainus tegevus oligi seotud Eesti MTÜ-ga. Ukraina ettevõtte eelmise aasta kasum oli 250 000 eurot.

Slava Ukraini nõukogu esimees Kristo Tohver on öelnud, et MTÜ ei teadnud, et IC Construction on neile kantud rahade pealt kasumit teeninud. Tohverile teadaolevalt pole Slava Ukraini eestvedaja Johanna-Maria Lehtme annetustest isiklikku kasu saanud.

MTÜ Slava Ukraini on ise rahakasutuse uurimiseks tellinud auditi.