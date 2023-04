Saksamaa kavatseb oma Patriotid Poolast ja Slovakkiast sel aastal ära tuua

Saksa meedia teatel tahab Bundeswehr oma Patriot õhutõrjesüsteemid Poolast ja Slovakkiast ära tuua. Mõlemasse riiki viidi Patriotid peale Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale 2022. aasta veebruaris. Poola missioon on kavas lõpetada juunis ning Slovakkia oma aasta lõpus, vahendas Tagesschau.

Saksa kaitseministeeriumi teatel on NATO liitlased teadlikud Saksa plaanist missioonid lõpetada. Slovakkias asub 300 Saksa sõdurit ja kaks Saksa Patriot õhutõrjesüsteemi. Peale Poolat raketiintsidenti novembris lubati sinna viia kolm Patriot süsteemi, mis jõudsid kohale jaanuaris. Poolas on koos Patriot süsteemidega 300 Saksa sõdurit.

Bundestagi kaitsekomisjoni juht Marie-Agnes Strack-Zimmermann selgitas, et Saksamaa peab pidevalt enda missioone ümber vaatama ning kui olukord lubab, siis ka ümberkorraldusi tegema. Strack-Zimmermann rõhutas, et Saksamaal ei ole lõputult varustust ja tehnikat.

Slovakkias asuva Patriot õhutõrjesüsteemi naasmine Saksamaale sai teatavaks eelmise aasta lõpus ning selle tingivad tehnilised vajadused, et õhutõrjesüsteemi edasist valmidust tagada. Vastasel juhul oleks ohus integreeritus teiste NATO süsteemidega.

Slovakkia peaks oktoobri lõpuks saama Bundeswehrilt kaks Mantise õhutõrjesüsteemi. Slovakkia andis eelmine aasta enda S-300 õhutõrjesüsteemi Ukrainale. Kaks päeva tagasi selgus, et Saksamaa on ühe enda Patriot õhutõrjesüsteemi andnud Ukrainale.

Poola leht Rzeczpospolita tõi esile, et Saksamaal on 11 Patriot õhutõrjesüsteemi. Poolal on ka enda ostetud Patriot õhutõrjesüsteemid, millest esimene jõudis kohale 2022. aasta lõpus, meenutas veebruaris Euractiv.