Reitelmann 243 liitri kütuse tankimisest: aga miks mitte?

Helistan teile selleks, et kokku leppida intervjuud kuluhüvitiste teemal.

Mis siin kokku leppida on või millest siin rääkida on? Küsige nende käest, kes oma kuluhüvitised viimase sendini on suutnud ära kasutada nelja aasta jooksul. Mina olen üks väiksemaid kasutajaid. Mul puudub igasugune kogemus kuluhüvitiste laiakslöömise kohapealt. Küsige nende käest, kes endale autosid liisivad, ja nende elukunstnike käest, kes praktiliselt viimase sendini... Kui te võtate minu kuluhüvitised lahti, siis need on praktiliselt kasutamata, mingi 200-300 eurot kuus.

Aga mis põhjusel te siis viimasel päeval arvasite, et võiks nüüd võtta maksimumi?

Aga miks mitte? See on minule määratud kuluhüvitis. Enamik minu viimase kuu kuluhüvitisest läks rahandusministeeriumile tagasi. Miks ma ei või seda võtta? See on mulle määratud raha, mida ma võin kasutada. Igale riigikogu liikmele on määratud raha, mida nad kasutavad. Mina olen seda raha kasutanud äärmiselt säästlikult.

Teie volitused lõppesid sel päeval, sellepärast. Teil ilmselt ei olnud enam sõite.

So what? So what, et volitused lõppesid? Mis siis, et lõppesid! Minu volitused lõppesid keskööl! Ja ma tankisin õhtul kella seitsme ajal.

Jõudsite siis veel tööd teha enne südaööd selle kütusega?

Jõudsin, mis ma jõudsin. Aga mul oli õigus seda kütust kasutada. Ja osta.

Nii et peate seda eetiliseks?

Ma pean eetiliseks seda, et ma olen oma kuluhüvitisi väga säästlikult kasutanud. Küsige nende ahvide käest, kes endale autosid liisivad. Mõnel ei ole isegi autojuhilube. Mis asja te minu kallal lõugutate?

Ma arvan, et see ka ei ole õige, et autot liisivad need, kellel ei ole autojuhilube.

No aga rääkige nendest. Rääkige sellest, et Eesti Energia 1,5 miljardit varastas Eesti inimeste taskust. Rääkige sellest, mismoodi külmhoone soojustatud põrand läks maksma maksumaksjale. Sellest te võite rääkida! Minu mingi 300-eurone kütusekulu on... see pole üldse kõneväärt.

Me räägime kõigist nendest teistest asjadest ka.

Tuhka te räägite... Aga mina teiega küll rääkida ei taha. Ma juba teie toonist saan aru, et teie häälestatus ei ole just Rahvusringhäälingule omaselt erapooletu. Te olete poole juba valinud. Rääkige, mis teile pähe tuleb, mul ei ole teile midagi öelda. /Katkestab kõne/