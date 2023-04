Hussar: riigikogu saadikutele võiks kaaluda päevast tankimislimiiti

Mida te arvate riigikogu eelmise koosseisu viimaste tööpäevade kütuserallist?

Riigikogu liikme hea tava ütleb, et riigikogu liige kasutab riigi vahendeid heaperemehelikult ja säästlikult. Kahjuks ajakirjanduse vahendusel avalikkuse ette jõudnud informatsiooni kohaselt ei ole seda tehtud, mistõttu ma arvan, et need liikmed on kõigepealt eksinud riigikogu liikme hea tava vastu. Aga mis veelgi olulisem, minu hinnangul ei ole ka sellisel kujul autode tankimine olnud kuidagi seotud nende tööülesannetega. Ehk ka see riigikogu liikme staatuse seaduse säte, et riigikogu liikmele hüvitatakse tööga seotud kulud, ka siin on kindlasti vasturääkivusi.

Minu hinnangul on see äärmiselt kahetsusväärne, mis on juhtunud ja kindlasti me seda küsimust ka riigikogu juhatuses arutame.

Kuidas te suhtute auto liisimisse, kui riigikogu liikmel ei ole juhiluba?

See teema on ka varasemate koosseisude puhul väga põhjalikult läbi arutatud ja antud juhul ka selle ühe juhtumi puhul riigikogu juhatus vaatas üle auto liisimise tingimused. Aga kindlasti ka see on üks küsimus, mida tuleb arutada, kas sellisel kujul kuluhüvitiste kasutamine on kuidagi otseselt tööga seotud. Äärmiselt kahetsusväärne on see, et sellised juhtumid on aset leidnud.

Aga teiselt poolt tasub kindlasti rõhutada, et riigikogu liige on oma mandaadis vaba ja seetõttu liigseid kitsendusi riigikogu liikmele seada on ka seetõttu äärmiselt keeruline. Kuskil on mingisugune mõistlik kesktee, kus riigikogu liikme vabadusi ei kitsendata. Aga ma rõhutan, et kui riigikogu liikme kuluhüvitisi kasutatakse ebaausalt ja ebaeetiliselt, siis see on probleem, millele tuleb anda hinnang.

Kas riigikogu koalitsioon plaanib algatada kuluhüvitiste korra muutmist?

Me kindlasti arutame riigikogu juhatuses seda küsimust ja ühe küsimusena võiks olla laual ka see, kas kehtestada päevane tankimislimiit. See on küsimus, mida me võtame riigikogu juhatuse päevakorda. Aga täna on mul veel keeruline öelda seda, kas see sellise otsusena ka vormub, sest tõenäoliselt see otsus on ka selline, kus oleks tarvis ka riigikogu vanematekoguga aru pidada.

Siit jätkuks kohe, et kui kuluhüvitiste korda muuta, siis milline see võiks olla? Kas nagu ministritel, kellel ongi esindustasu palgalisa ja väiksemas mahus kui praegu riigikogulastel või tuleks hoopis riigikogu liikmete palka tõsta ja kuluhüvitised sootuks ära kaotada või hoopis mingi kolmas variant?

Selline süsteem on juba varem kehtinud ja põhjus, et see võeti lihtsalt palgalisana välja, oli ka selles, et ühel hetkel mindi kuluhüvitiste süsteemi juurde. Praegu ütleb riigikogu liikme staatuse seadus väga selgelt, et riigikogu liikmele hüvitatakse tema tööga seotud kulud. Ja kuluhüvitiste kord, mis on riigikogu juhatuse poolt kinnitatud, on väga selgelt paika pannud ka selle, milliseid kulusid hüvitatakse.

Kui siin on möödarääkimisi või kasutust, mille puhul avalikkusel on tekkinud küsimusi, miks just kulud on olnud sellised, siis seda tulebki just vaadata nende kulutajate lõikes. Lõppkokkuvõttes on kõige olulisemad kontrolliinstantsid kuluhüvitiste kasutamise osas ikkagi avalikkus ja ka valija saab anda nendele inimestele oma hinnangu. See on kindlasti see koht, kus antakse hinnang nende kuluhüvitiste kasutamise kohta.