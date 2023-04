Soome töösturid kutsuvad valitsust tagama Läänemere kaubateele alternatiiv

Valitsuse prioriteediks peab olema Soome väliskaubanduse tagamine ja ligipääs rahvusvahelisele turule ka erakorralise olukorra tekkimisel merel. Siin on võtmeteguriks koostöö Rootsi ja Norraga, öeldakse EK avalduses.

Ettevõtete ühendus lisab, et pärast Vene turu sulgemist ja kaubavahetuse peatumist seoses Venemaa kallaletungiga Ukrainale käib 95 protsenti Soome väliskaubandusest Läänemere kaudu.

"Uues geopoliitilises olukorras on Soome sisuliselt saar – seda rohkem kui kunagi varem. Seetõttu peame veelgi paremini valmistuma riskideks, erakorralisteks olukordadeks ja Läänemere kaudu toimuva logistika katkestusteks," ütles EK tegevjuht Jyri Häakamies. "Uus valitsus peab investeerima alternatiivsetesse kaubateedesse koostöös Rootsi ja Norraga. Investeeringud tuleks teha selliselt, et need tuleks transpordile kasuks ka tavaolukorras," lisas ta.

Soome tööstusettevõtete ühendus tõdeb, et ei saa välistada laevatranspordi katkemist Läänemerel julgeolekuolukorra halvenemise tõttu. Ning isegi, kui kriis või tekkida Soomest kaugemal ja olla piiratud iseloomuga, võib sellega kaasneda kindlustuskulude järsk kasva laevandusettevõtetele, mis võib sundida neid loobuma sõitmisest Läänemerel, märgib EK.

Sellises olukorras peab Soome toetuma muudele transpordikoridoridele, täpsemalt raudtee kaudu ühendatud Norra ja Rootsi sadamatele. Kahjuks näitab aga äsjane uuring, et see transpordivõrgustik suudab teenindada ainult väikest osa Soome väliskaubandusest. Lisaks personali ja vagunite nappusele võib probleemiks saada ka erinev rööpmelaius ning pudelikaelad sadamate töös.

Samuti rõhutab EK lennuühenduste tähtsust Soome jaoks, seda nii turismi kui kaubavahetuse seisukohalt. Kriisiolukorras suureneb õhutranspordi olulisesu veelgi.

Ühe lahendusena kutsub EK Soomet koos Rootsi ja Norraga taotlema Euroopa Liidult ja NATO-lt ühiselt investeeringuid, et parandada raudteeühendust Soomest läbi Rootsi Norra sadamalinna Narvikisse.

Lõppeval nädalal avaldasid Taani, Norra, Rootsi ja Soome ringhääling uuringu tulemused, millest selgus, et Venemaal on olemas programm Põhjamerel ja Läänemerel asuvate tuuleparkide ja sidekaablite saboteerimiseks. Vene laevad kaardistavad seal kriitilist taristut, mida võidakse konflikti korral rünnata.

Soome rahvusringhääling Yle avaldas juba mullu oktoobris pikema ülevaate võimalustest kasutada eriolukordades kaupade veoks Narviki sadamat NATO liikmesriigi Norra põhjaosas.