Soome valitsus kaalub raudtee üleviimist Euroopa rööpmelaiusele

Soome valitsus on asunud kaaluma võimalust viia praegu Venemaa rööpmelaiusega ühilduv raudtee üle Euroopa rööpmelaiusele, ütles transpordiminister Lulu Ranne. Otsus plaanitakse teha 2027. aasta juuliks.

Kui praegu on Soome raudtee rööpmelaius 1524 millimeetrit, mis on peaaegu sama Venemaa raudtee rööpmelaiusega (1520 mm), siis Soome naaberriikide Rootsi ja Norra raudtee rööbaste vahekaugus on Euroopas laialt levinud 1435 mm, tehes sellega sujuva rongitranspordi Soome ja tema Skandinaavia naabrite vahel praegu võimatuks.

Otsus rööpmelaiuse muutmiseks ei ole ainult Soome küsimus, vaid tähtis kogu Euroopale ja NATO-le, ütles Ranne teisipäeval pärast Helsingis toimunud Põhjamaade transpordiministrite mitteametliku kohtumist toimunud pressikonverentsil, vahendas Soome rahvusringhääling Yle.

Rööpmelaiuse muutmisega suureneks Soome varustuskindlus ja paraneks sõjaväe transpordivõimalused, samuti saaks arendada piiriüleseid ühendusi Rootsi ja Norraga.

Ranne möönis, et rööpmelaiuse muutmise tööd ei pruugi alata enne 2030. aastat ja selleks on vaja palju raha, kuid Euroopa Liidult võiks kaasrahastusena saada kuni 50 protsenti toetust planeerimisele ja kuni 30 protsendile ehitustööde hinnast.

"Muidugi oleme väga pragmaatilised ja realistid – me ei suuda seda ära teha viie aastaga. Me planeerime seda kümnendi lõpuni ja võib-olla saame ehitusega alustada 2032. aastal," ütles minister.

Aprillis teatas Yle plaanidest ehitada Euroopa standarditele vastav liin Lapimaa Kemi vallast Norras asuvasse Narviki sadamasse ning seejärel pikendada seda Oulu linnani ja Misi asulani, kus asuvad Soome relvajõudude laod ja harjutusväli. Transpordiministeeriumi esialgsete hinnangute kohaselt maksaks projekt umbes 1,5 miljardit eurot.

Venemaa raudtee standardile vastavad 1520-millimeetrise rööpmelaiusega raudteed on ka Balti riikides. Praegu käib Eestis, Lätis ja Leedus Euroopa standardile vastava Rail Balticu raudtee ehitamine.

Helsingis kohtunud Soome, Islandi, Norra, Rootsi ja Taani transpordiministrid rõhutasid oma ühisavalduses sõjalise mobiilsuse ja varustuskindluse tähtsust, märkides, et riikliku transpordisüsteemi planeerimisel tuleb nendega arvestada.