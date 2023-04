Regionaalminister: arutan Ida-Viru eriesindaja teemat omavalitsusjuhtidega

Regionaalminister Madis Kallas (SDE) ütles, et kavatseb valitsuse Ida-Virumaa eriesindaja teemat arutada sealsete omavalitsusjuhtidega, et leida selleks parim mudel. Kallase sõnul ei ole välistatud ka Ida-Virumaa poolse esindaja läkitamine Tallinnasse.

Koalitsioonilepingus seisab regionaalpoliitika ja maaelu rubriigi Ida-Virumaa alagrupis esimesel kohal Ida-Virumaale valitsuse esindaja nimetamine. Millal plaanib valitsus selle esindaja ametisse nimetada ja kuidas see inimene leitakse?

Hetkel veel arutelud käivad. Minu soov on seda kindlasti teha mitte kiirustades.

Soov oli koalitsioonipartneritel, kaasa arvatud Sotsiaaldemokraatidel, et me peame vaatama üle, kuidas oleks Ida-Virumaa omavalitsused ja ettevõtjad paremini esindatud vabariigi valitsuse poolt vaadatuna ja vastupidi - kuidas vabariigi valitsus oleks läbi regionaalministeeriumi paremini esindatud Ida-Virus. Sellega seoses mul on veel mitmed kohtumised tulemas. Kõige olulisem on kindlasti kohtumine Ida-Virumaa omavalitsusjuhtidega. Ja pärast seda me vaatame üle, mismoodi ja kuidas edasi minna. Kindlasti ma ei soovi sellega kiirustada.

Kas sellele eriesindajale luuakse kontor kuhugi Ida-Virumaale, näiteks Narva ja siis ta hakkab seal kohapealsete omavalitsuspoliitikute ja ettevõtetega suhtlema ja siis vahepeal käib Tallinnas aru andmas ja uusi suuniseid saamas. Kas umbes nii?

Sõltub sellest, et mida ütlevad ka kohalike omavalitsuste esindajad. Kui meie siit Tallinna poolt näeme, et on vaja võib-olla meie inimest rohkem sinna, siis tegelikult on tulnud ka sealt signaale, et Ida-Virumaa pool tunneb, et nende esindaja Tallinnas oleks ka võimalike variant. Sellepärast ma olen ka öelnud, et ma kohtun nendega ära ja siis me arutame, et missugune see parim mudel on.

Aga kindlasti see inimene saab olema väga palju seal kohapeal. Mis kujul, millises struktuuriüksuses, need arutelud seisavad veel ees.

Ja need arutelud selle kohta ka siis seisavad ees, et mis selle esindaja konkreetseteks ülesanneteks siis seal saavad olema?

Täpselt nii. Ma loodan, et edaspidi ka regionaalministeerium ega regionaalminister ei tee otsuseid regionaalseid piirkondi kaasamata, mis neid otseselt mõjutavad. Üheskoos me saame kõige parema mudeli, et millist tuge, millist kohalolekut nii Tallinna poolt sinna kui ka sealtpoolt Tallinnasse, oodatakse Et me saaksime ikkagi neid eesmärke ellu viia, mida me tahame teha, et murekohti lahendada ja õiglase ülemineku fondi rahasid võimalikult hästi rakendada.

Kas te seda teate, kas tegemist saab olema täiesti uue ametikohaga või on võimalus ka see, et kuskil riigiametis olev ametnik saab endale lisakohustused?

Pigem ma selle teise variandi välistaksin, juba sellepärast, et see tähendaks, et me ikkagi uut taset ei saavuta.

Aga vaatame üle, kui ülesanded on teada ja need ülesanded väga suures osas mõne riigiasutuse esindaja omadega kattuvad, siis kindlasti see on arutelu koht. Aga ma pigem arvan, et see on vähetõenäoline. Ikkagi ta peaks olema pigem keegi uuemas rollis või siis väga suures osas uuemas rollis, kui see peaks olema inimene, kes juba näiteks Ida-Virumaa asjadega tegeleb.

Milliselt erakonnalt üldse algatus eriesindaja koha loomiseks Ida-Virumaale tuli?

Eriesindaja sõna ja sellisel kujul...

Mina kahjuks seda täpset vastust ei tea, et kuidas ta seal laua taga oli. Aga seda ma tean küll, et Ida-Virumaa teema oli kõigi laua taga olnud partneritele ülimalt oluline. Et sellisel kujul nagu praegu me oleme seal valitsusega esindatud olnud, et seda peab võimestama ja see oli ühine seisukoht.

Aga jään vastuse võlgu, et kes ta sellisel kujul välja pakkus. Kindlasti ta on sotsidele ka alati olnud väga oluline piirkond ja me väga sooviks, et me saaksime sinna rohkem panustada.