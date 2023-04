Kallas kohtuvõidust Kerese üle: sõnavabaduse sildi all ei saa laimata

"Sellised pisikesed asjad annavad lootust, et ehk on maailm tagasi normaalsusesse jõudmas. Ja normaalsuse all pean ma silmas seda, et kõik – nii advokaadid kui ka ajakirjanikud ja ka poliitikud saaksid aru, et tegelikult ei ole laimamine kuidagi tasuta teenus ja see võib laimajale kalliks maksma minna. Igal juhul sõnavabadus ja laimamine ei ole sünonüümid ja see võiks olla viimase nädala õppetund kõigile, kes siiani arvasid, et igasugu jama võib suust täiesti karistamatult välja ajada," rääkis Kallas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Enne seda oli Kallas peatunud tõejärgse ajastu temaatikal ja selgitanud, mis ta arvab Fox Newsi juhtumist. Ta ütles, et loodab, et tõejärgne ajastu, mis sai alguse 2015-2016 on nüüd lõppemas.

"Just selline populistide võidukäik maailmas, kus tõe asemel võeti kasutusele nn alternatiivsed faktid ja vandenõuteooriad. Kus teaduspõhine lähenemine asendati ühiskondlikus debatis usupõhisega ja maakera muutus ka kuidagi lapikuks. Ega need nähud kuhugi kadunud ole, aga samas väike lootus paranemise osas on. Kui te võtate kasvõi möödunud nädal uudise sellest, et Fox News peab maksma laimamise eest 800 miljonit dollarit. See näitab, et sõnavabaduse sildi all ei saa karistamatult ja teadlikku valet levitada. Ka mitte ajakirjandus," sõnas peaminister.

Harju maakohus tegi kolmapäeval otsuse peaminister Kaja Kallase hagis vandeadvokaat Paul Kerese vastu, leides, et Keres esitas Kallase suhtes valeväiteid ja peab moraalse kahju hüvitamiseks maksma 15 000 eurot.

Lisaks peab Keres tasuma Kallasele menetluskulud kogusummas 13 410 eurot, mis koosnevad õigusabikuludest summas 12 810 eurot (61 tundi tunnitasuga 210 eurot, hind sisaldab käibemaksu) ning riigilõivust summas 600 eurot.

Kerese kaitsja, vandeadvokaat Oliver Nääs teatas ERR-ile, et plaanib otsuse järgmises kohtuastmes vaidlustada.

"Kaebame edasi, kuna otsus on põhjendamatu. Keres ei ole kunagi väitnud, et Kallas pidas riigi kulul sünnipäeva. Keres väitis, et nii Repsi kui Kallase ürituste näol oli tegu esindusüritustega, mis langesid kokku isikute sünnipäevadega," kirjutas Nääs.

Kallase hagi aluseks oli kelmuses ja omastamises süüdistatava eksministri Mailis Repsi (Keskerakond) kaitsja Kerese väide 30. novembril 2021 Kuku raadio saates "Sihik", et sarnaselt Repsiga olevat ka Kallas pidanud oma sünnipäevapidu riigi kulul.

Harju maakohtu hinnangul ei vasta see väide tõele ning lisaks kahjutasu maksmisele peab Keres avaldama kahe nädala jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Kuku raadio saates "Sihik" teade: "Minu, Paul Kerese poolt 30. novembril 2021. aastal algusega kell 12 eetris olnud Kuku raadio saates "Sihik" avaldatud väide, nagu oleks peaminister Kaja Kallas pidanud 17. juunil 2021. aastal sünnipäevapidu riigi kulul, on vale."

Sarnased avaldused tuleb tal avaldada ka teistes meediakanalites, mis tsiteerisid tema juttu Kuku raadios. Nende hulgas on Postimehe paber- ja veebiversioon, Delfi portaalid ja uudised.tv3.ee.

Kallasele määratud hüvitise suurus on oluliselt suurem kui varasematel sarnastel pretsedentidel. Kohus selgitas seda sellega, et Keres tekitas Repsi kaitsmiseks teadlikult meedias skandaali, esitades Kallase kohta valefakte ja tema kohta ebaõigeid väärtushinnanguid, et juhtida negatiivset avalikku tähelepanu oma kaitsealuselt.

Harju maakohtu otsuse peale saab edasi kaevata Tallinna ringkonnakohtusse.