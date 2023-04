Esialgne alampalga kokkulepe võib sündida mais

Tavaliselt on alampalga läbirääkimised ametiühingute ja tööandjate esindajate vahel alanud sügise hakul, kui Eesti Panga suvine majandusprognoos on avalikustatud. Seekord ootavad alampalga jõulise tõstmise koalitsioonilepingusse toonud sotsid, et järgmise aasta alampalk ja raamkokkulepe, millega alampalk tõuseks nelja aasta jooksul 60 protsendini mediaanpalgast, valmiks juba maikuu jooksul.

Varasemalt on nad sidunud selle oma toetusega Reformierakonna algatatud tulumaksumuudatustele ja teiste maksude tõstmisele, mis jõuab riigikokku lähiajal.

"Praegu võikski keskenduda nelja aasta raami ja 2024. aasta alampalga kokkuleppimisele maikuus," ütles SDE aseesimees Riina Sikkut.

"Mingit põhjust ei ole arvata, et seda kokkulepet ei tule, ma tõesti olen selles osas optimistlik," lisas Sikkut.

Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit jäävad järgmise aasta alampalga kokkuleppe saavutatavuses maikuu jooksul skeptiliseks. See ei ole nende jaoks ka eesmärk omaette.

"Selline üldine kokkulepe, ma arvan, see on saavutatav küll. Aga võib-olla nende numbriteni jõudmine võtab rohkem aega, seda ei oska praegu prognoosida ka täpselt. Selle mehhanismiga on praegu kiire, kuidas ja milline on sotsiaalpartnerite ehk ametiühingute keskliidu ja tööandjate keskliidu roll selles protsessis. See number ilmselt on teine," ütles ametiühingute keskliidu juht Jaan-Hendrik Toomel.

"Praegu on meil plaan maikuu jooksul ametiühingute ja riigiga koostöös sõlmida laiem raamlepe järgmiseks neljaks aastaks. Me aktsepteerime, et alampalka tuleb tõsta ja ta kindlasti tõuseb järgmistel aastatel edasi. Aga ma arvan, et konkreetse numbri kokkuleppimine jääb meil ikka ametiühingutega septembri- ja oktoobrikuusse," lausus tööandjate keskliidu juht Arto Aas.

Sikkuti sõnul on oluline on, et need numbrid oleksid teada eelarveläbirääkimistel, et vajadusel rakendada teisi meetmeid.

Riigieelarvet hakatakse koostama augustis. Ka seda ei pea tööandjate keskliit usutavaks ega ka vajalikuks tähtajaks.

"Augustis ilmselt veel (kokkulepet) ei ole. Ka varasemalt on valitsuselt antud riigieelarve parlamendile üle nii, et see alampalga number pole veel teada. See ei ole probleem, neid muudatusi saab siis parlamendis riigieelarve lugemise ajal teha," ütles Aas.