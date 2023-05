Leedu tõstab järgmisel aastal alampalga 924 euroni

Samuti kiitis nõukogu heaks tulumaksuvaba miinimumi 20-protsendise tõusu järgmisel aastal ja kutsus üles kiiretele otsustele.

Rahandusministeerium tegi ettepaneku tõsta miinimumpalka 84 euro (kümne protsendi) võrra 840 eurolt (enne maksude mahaarvamist) 924 euroni ja maksuvaba miinimumi 20 protsenti, praegu on see 625 eurot.

Lõpliku otsuse nendes küsimustes langetab valitsus.

Mullu septembris tehtud kokkuleppe järgi on Eestis tänavune alampalk 725 eurot. Uus valitsus on koalitsioonilepingus öelnud, et 2027. aastaks peaks avalikus sektoris alampalk olema 60 protsenti mediaanpalgast. Mulluse neljanda kvartali seisuga oli Eestis mediaanpalk 1478 eurot.