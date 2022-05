Kaitsepolitsei saatis Eestist välja Kremli propagandat levitanud mehe

"Venemaa provotseerimata sõjale Ukrainas eelnes pikaajaline ja süsteemne vihaõhutamine. Koos politseiga suhtume julgeoleku ohustajatesse väga tõsiselt: täna saatsime julgeoleku kaalutlustel Eestist välja Kremli lõhestuspoliitika eestvedaja Alexey Esakovi," kirjutab kaitsepolitseiamet sotsiaalmeedias.

"Esakov on aastaid avalikult õhutanud rahvuslikku viha, levitanud Kremli propagandat, teinud koostööd Kremli propagandakanalitega, oli üks surematu polgu eestvedajaid, õigustanud Vene agressiooni Ukrainas, osalenud salakaubaveos Ida-Ukrainas," lisas kapo.

Russia's unprovoked war in Ukraine was preceded by systematic and long term incitement of hatred. We take this threat very seriously. Today Estonia expelled Russian citizen and long-time provocateur Alexey Esakov. pic.twitter.com/CxtkU2tadW