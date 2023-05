Putini pressiteenistus teatas droonirünnakust Kremlile

"Täna hommikul korraldas Kiievi režiim katse rünnata droonidega Vene Föderatsiooni presidendi residentsi Kremli," öeldi Kremli pressiteates.

"Kaks piloodita lennuvahendit olid sihitud Kremlile. Sõjaväelaste ja eriteenistuste õigeaegse tegevuse tulemusel ning raadiolokatsioonivahendite kasutamisega viidi droonid rivist välja. Nende jäänuste kukkumine Kremli territooriumile kannatanuid ega materiaalset kahju ei põhjustanud," öeldakse Kremli pressiteates.

Samas rõhutati, et intsident president Putini töögraafikut ei häirinud.

Vene presidendiadministratsiooni hinnangul oli tegemist "planeeritud terroriaktiga ja katsega rünnata Venemaa riigipead" 9. mai pidustuste eel, millel oodatakse muuhulgas ka väliskülalisi.

"Venemaa jätab endale õiguse rakendada vastumeetmeid seal ja sel ajal, kui peab vajalikuks," teatas Kremli pressiteenistus.

Reutersi hinnangul tähendab selline hoiatus, et Moskva võib intsidenti kasutada Ukrainas agressiooni eskaleerimiseks.

Ukraina poolelt seni kommentaare laekunud ei ole. Tavaliselt Ukraina Venemaa territooriumil toimunud rünnakuid ei kommenteeri.

Uudisteagentuuri RIA Novosti teatel Putinit rünnaku hetkel Kremlis ei olnud ja ta töötas sel ajal oma Novo Ogarjovo residentsis.

Sotsiaalmeedias levib edastas video, milles on näha mingi objekti lendamist Kremli kohal ja plahvatust

The moment of the arrival of the UAV over the Kremlin pic.twitter.com/VS5VosGIRL