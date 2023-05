Pevkur arutas Rootsi kaitseministriga kaitsekoostöö uuendamist

Rootsi kaitseministri sõnul ei saa ta kommenteerida meediasse jõudnud infot Venemaa laevade liikumiste kohta Nord Streami piirkonnas, küll on näha Venemaa huvi kasvu taristuobjektide vastu, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Mis puudutab konkreetset luureinfot, siis ma ei saa midagi kinnitada ega ümber lükata. Aga ma saan öelda, et me oleme vägagi teadlikud sellest, et Venemaa on ilmutanud kasvavat huvi olulise taristu vastu mitmes valdkonnas. Seda on öelnud nii Rootsi julgeolekujõud kui ka meie kaitsevägi. See on nüüd meie armee, mereväe, politsei ja rannavalve ülesanne, me jälgime seda väga tähelepanelikult," rääkis Jonson.

"Ja ma ütleksin, et me teame hästi, mis toimub vee all ja merel, see on ala, kus me tegutseme ulatuslikult ja meil on suur jõud ning võimekus," lisas ta.

Eesti kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et eesmärk on kohe peale Rootsi liitumist NATO--ga uuendada ka kahepoolset kaitsekoostöölepingut.

"Kui Rootsi saab ka liikmeks, siis on Läänemeri NATO sisemeri – Läänemereäärsed riigid on piisavalt võimekad, et edukalt kaitsta kogu piirkonda ning selles kontekstis on tihedam koostöö eriti oluline. Seetõttu on eesmärk koheselt pärast Rootsi liitumist NATO-ga uuendada ka kahepoolset kaitsekoostöö kokkulepet," ütles Pevkur.

Pärast avalikku arutelu toimus suletud arutelu Rootsi kuninga, vabariigi presidendi, Eesti ja Rootsi välisministrite ja kaitseministrite osalusel. Kohtumistel jäi selgelt kõlama ühine arusaam, et agressiivne ja imperialistlik Venemaa jääb pikaajaliseks ohuks nii regioonile, EL-ile ja NATO-le kui demokraatlikke väärtusi jagavatele riikidele laiemalt.