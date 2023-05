Sakkov: Soome sobis ajaloo poolest Zelenskile kohtumispaigaks

Sakkov rääkis, et Zelenski saabumine toimus range saladuskatte all ja soomlased tema tulekust ette ei teadnud.

"Ei teatud. Oli näha, et nad võisid sellest rääkida alles siis kui Zelenski lennuk oli juba maandunud, ehk tund aega enne seda, kui ta president Niinistöga kohtumisele jõudis. Oli väga hästi hoitud saladus, mõistetavatel põhjustel. Sest Venemaa ju tahaks kindlasti hea meelega president Zelenskist lahti saada," ütles Sakkov.

Vastates küsimusele, miks toimus president Zelenski visiit just Soome, ütles ta, et selle kohtumise keskmeks oli eelkõige viie Põhjamaa peaministri kohtumine.

"Soome poolt oli kohtumisel president Niinistö. Põhjamaad kokku on tegelikult ju oluline jõud, nii majanduslikult, sõjaliselt kui ka poliitiliselt," lausus Sakkov.

Soomel spetsiifiliselt on Sakkovi sõnul kohtumispaigana kaks väga head põhjust. "Üks on see, et Soome annab oma ajaloo kaudu, Talvesõja kaudu, väga hea näite sellest, et väike riik suudab Venemaa vastu sõdida, teeb seda kangelaslikult. Ja teiseks on Soome hea näide sellest, kuivõrd Euroopa julgeolekumaastik on viimase 14 kuu jooksul muutunud, kus Soome radikaalselt enda välis- ja julgeolekupoliitikat muutes on astunud NATO liikmeks ja loodab, et varsti saab sellele järgneda ka Rootsi," rääkis Sakkov.

Sakkov kommenteeris ka Zelenski vihjet, et talle meeldivad väga Soome lennukid.

"Ta mõtles selle repliigiga seda, et kui peaminister Sanna Marin käis Kiievis, siis ta koos Zelenskiga antud pressikonverentsil ütles muu hulgas seda, et ka Soome peaks mõtlema selle peale, kuidas oma vanu F-18 hävitajaid Ukrainale kinkida. Hävituslennukid on koos maapealse õhutõrjega üks kahest asjast, mida Ukraina kõige rohkem praegu vähemalt nõutab," ütles Sakkov.

Ta märkis aga, et see teema ei ole Soomes kuhugi jõudnud. "F-35 saabumiseni on veel aega, ehk F-18 hävitajaid on vaja enda õhuruumi kaitsmiseks. Ja tegelikult see Sanna Marini idee, mille ta Kiievis välja käis ikkagi tulistati Soomes sees väga väikesteks tükkideks," sõnas Sakkov.