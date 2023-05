Kliimaministeeriumi kantsleriks saab Keit Kasemets

Kasemets kinnitas reedel ERR-ile, et Michal talle sellise ettepaneku tegi ning ta otsustas selle vastu võtta.

"See on suur vastutus ja valdkond on oluline. Aga ma ise usun sellesse ja mul on hea meel, et Kristen Michali ja kahe ministeeriumi baasilt loodava kliimaministeeriumi tiimiga saan hakata rohereformi ellu viima. Suuri väljakutseid saab olema palju – kliimaseadus, ühendamine jne."

Kasemets asub uuest nädalast tööle kliimaministeeriumi nõunikuna, sest praegune kantsler Meelis Münt on ametis 20. juunini. Kasemets ütles, et nõuniku kohale asumine võimaldab pooleteise kuu pärast sujuvamalt kantsleritööle asuda.

Kristen Michal ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et Kasemetsa näol on tegemist Eesti avalikus elus aktiivselt kaasa lööva inimesega, kellel on oma selge arvamus.

"Vahel see võib mõnele meeldida, mõnele mitte. Ta on aastate jooksul kliima- ja energeetikapoliitikas kaasa löönud jõudu mööda. Me oleme temaga koos töötanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis, kui ma olin majandus- ja taristuminister. Tema tugevus on ka see, et ta oli tööl riigikantseleis ja mujal. Ta tunneb hästi Euroopa Liidu erinevaid nüansse."

Michal lisas, et kui mõelda kliimapoliitikale laiemalt, siis üks oluline osa kliimapoliitikas on ka mõistmine, kuidas me suhestume Euroopa reeglitega.

"Millised need reeglid on ja kuidas me nende reeglitega hakkama saame. Mis on see kasu, mida me enda inimestele, ettevõtetele ja keskkonnale nendest reeglitest saame. Seetõttu on Keit Kasemets väga väärtuslik lisandus loodavasse kliimaministeeriumi meeskonda," kinnitas Michal.

Keit Kasemets on rohemajanduse ettevõtte ClimaCashi kaasasutaja. Ta on varem (2017-2022) töötanud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhina. Samuti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis siseturu asekantslerina, riigikantseleis strateegiadirektori ja EL-i sekretariaadijuhatajana.

Ta sai 1998. aastal politoloogia bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolis ja samas magistrikraadi 2000. aastal. Kasemets on ka Kuku Raadio saate "Poliitikaguru" üks saatejuhtidest.

Äriregistri andmetel on Kasemets ka Hiiu Lehte välja andva Hiiu Meedia OÜ kaasomanik ja tegelik kasusaaja.