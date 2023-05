Politico avas EL-i volinike hotellikulude skandaali tagamaid

"Kõik jäi reeglite piiresse," on skandaali keskmesse sattnud EL-i volinike universaalne vastus küsimusele, miks nad tasuta hotellimajutust vastu võtsid, kirjutas Politico.

Tööreisidel tasuta hotellimajutust kasutanud isikute hulgas olid EL-i välispoliitika juht Josep Borrell, naabruspoliitika ja laienemise volinik Oliver Varhelyi ning asepresident Frans Timmermans, aga ka Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei, kes nõustus Qatar Airwaysi tasuta reisidega ajal, mil tema meeskond pidas Katariga läbirääkimisi avatud taeva lepingu üle.

Oma tegevust selgitavates avaldustes ütlesid kõik volinike bürood, et nad on tasuta majutuse vastu võtnud, järgides ametlikku käitumisjuhendit. Kriitikute sõnul peab aga komisjon kui EL-i täitevorgan reeglid ümber kirjutama.

"Ma arvan, et see ei ole vastuvõetav," ütles Transparency Internationali EL-i poliitika- ja propageerimisjuht Nicholas Aiossa. "Ma arvan, et volinikud või ametnikud ei peaks leppima ühegi reisi või soodustusega."

Uues analüüsis leidis väljaanne, et tasuta majutuse aktsepteerimise tava oli kõige levinum volinike tööreisidel Lähis-Itta, Põhja-Aafrikasse ja mõnedesse Aasia riikidesse.

Seitsme komisjoni liikme bürood kinnitasid, et nad aktsepteerivad välisriikide valitsustelt tasulisi majutusvõimalusi, kuid väitsid, et mõnikord on kolmandal riigil kulude katmise lubamine tavaline diplomaatiline tava, mis on ka juhistega kooskõlas.

Paljud komisjoni ametnikud kaitsesid tasuta majutust tööreisidel, viidates käitumisjuhendile. See dokument ütleb, et kolmandate isikute pakutud tasuta reisimist ei tohi vastu võtta, välja arvatud juhul, kui see on kooskõlas diplomaatilise või viisakustavaga või kui president on selleks eelnevalt loa andnud.

Tegevusjuhendit uuendati viimati 2018. aastal. Selle eesmärk on anda volinikele juhiseid, kuidas käsitleda küsimusi alates huvide konfliktist kuni läbipaistvuse ja aususeni. Rikkumised võivad kaasa tuua komisjoni noomituse.

Alates 2020. aastast tehtud reiside kuluanalüüsist ilmnes segane seis: mõned Euroopa Komisjoni volinikud nõustusid aeg-ajalt tasuta hotellis viibimisega, seda eriti Lähis-Idas reiside puhul, samas kui teised lasid komisjonil enda majutuskulud tasuda. ELi-sisese reisimise puhul aktsepteerivad volinikud vastuvõtva riigi valitsustelt regulaarselt tasuta hotellimajutust.

Kokku näitas Politico analüüs, et volinikud võtsid kolmeaastase perioodi jooksul vastu tasuta majutust üheksa välisriigi valitsuselt.

EL-i välisasjade kõrge esindaja Borrell mängib olulist rolli Brüsseli poliitika kujundamisel liiduväliste riikide suhtes. Avalike dokumentide kohaselt sai ta tasuta majutuse töövisiitidel Katari ja Usbekistani ning kahel korral Jordaaniasse.

Komisjoni pressiesindaja ütles Borrelli reiside kohta, et kõrge esindaja "peab täitma palju ülesandeid kolmandates riikides", et täita oma kohustusi ja esindada EL-i.

"Tema lähetuste kulud kattis enamasti komisjon," ütles pressiesindaja.

Konkreetselt Katari, Jordaania ja Usbekistani puhul "hüvitasid majutuse vastavad riiklikud ametiasutused diplomaatilise külalislahkuse raames."

Pressiesindaja lisas, et sellega nõustuti kooskõlas käitumisjuhistega.

Volinik Varhelyi ööbis Marokos, Iisraelis ja Jordaanias käimise ajal tasuta hotellis. Küsimustele vastates rõhutas tema kabinet samuti, et see oli kooskõlas käitumisjuhistega, kuid tunnistas, et 2020. aasta Maroko reisi ajal kattis Maroko välisministeerium ühe öö majutust viisakusžestina. Samuti pakkus eelmise aasta Iisraeli reisi ajal sealne välisministeerium majutust lahkuse märgiks.

Varhelyi meeskond kinnitas ka, et ühisel reisil Borrelliga majutati neid Jordaanias, nagu kõigi teiste delegatsioonide juhte ning nii on see ministrite kohtumisel kombeks.

Ka siseasjade volinik Ylva Johansson soostus koos Varhelyiga 2020. aastal Marokos tasuta majutusega. Teisedki volinikud on aeg-ajalt tasuta hotellis ööbinud. Eelarvevolinik Johannes Hahn viibis 2022. aasta alguses ühe öö Kataris ja ühe öö Kuveidis.

"Kõik kulud kattis komisjon, välja arvatud majutus, mille katsid vastavad riigiasutused vastavalt diplomaatilisele külalislahkusele," kinnitas voliniku büroo. Avalduses märgiti ka, et see võeti vastu kooskõlas käitumisjuhendiga ja et Hahn peatus hotellis Four Seasons.

Vietnami valitsus võõrustas eelmisel aastal reisil Euroopa Komisjoni asepresidenti Frans Timmermansi. "On tavaks, et Vietnami valitsus teeb seda kõrgetasemeliste külastajatega ja sellise külalislahkuse aktsepteerimine on kooskõlas volinike käitumiskoodeksiga," seisis Timmermansi büroo avalduses.

Euroopa Komisjoni asepresident Margaritis Schinas võttis vastu tasuta majutust Araabia Ühendemiraatidelt 2021. aastal, kui osales Dubai EXPO-l ja külastas Abu Dhabit kohtumistel ametnikega.

"Emiraadid tagasid majutuse vastavalt tavapraktikale/diplomaatilisele protokollile kõigile näitusel osalevatele VIP-idele, kuna nad olid juba paika pannud kogu vajaliku logistika, mis hõlbustas üritusel osalemist," vastas Schinase büroo, kui temalt selle kohta aru päriti.

Komisjoni peapressiesindaja Eric Mamer ütles, et tasuta reisimine ja külalislahkuse aktsepteerimine on käitumisjuhendis selgelt paika pandud. Ta lisas, et see, kas võtta vastu kolmanda osapoole kutse või mitte, sõltub konkreetsetest asjaoludest.

Enamik volinikke ei avalikustanud selgesõnaliselt, et nende kulud tasus kolmas osapool. Selle asemel kirjutati avalikesse reisidokumentidesse lihtsalt, et reisi majutuskulud puudusid.

Üks haruldane erand on energiavolinik Kadri Simson. Oma avalikus taotluses märkis ta kommentaaride jaotises, et 2022. aasta juuni Egiptuse reisi ajal pakkus majutust kohalik omavalitsus.

Kairo visiidi kohta küsides vastas Simsoni büroo, et Egiptuse valitsus on pakkunud komisjoni delegatsioonide majutuse katmist ja tema meeskond võttis pakkumise vastu. Simsoni ametnike avalduses korrati, et see on kooskõlas käitumiskoodeksiga.

Kuigi kõigi volinike meeskonnad kinnitasid, et välisriikide valitsustelt saadud tasuta hotellimajutus vastas reeglitele, ei piisa sellest ilmselt läbipaistvuse nimel võitlejatele.

"Kui reeglid seda selgesõnaliselt ei keela, tuleks need üle vaadata," tõdes Transparency Internationali esindaja Nicholas Aiossa.