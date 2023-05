Terviseamet: enne meie teavitust ei tohi Kuressaares keetmata vett juua

Kuressaare veevärgist võetud vee mikrobioloogiline analüüsimine võtab veel aega, kuid esimesed viited kolibakterile on olemas, selgus terviseameti pressikonverentsil. Et nakkus ei leviks, soovitab põllumajandus- ja toiduamet peatada tegevus Kuressaare ettevõtetel, kus käideldakse toitu kraaniveega.

Kuna mikrobioloogiliste analüüside tegemine võtab veel aega, siis kinnitatud analüüsitulemusi terviseamet esmaspäeval veel anda ei saa.

Terviseameti juhi kohusetäitja Mari-Anne Härma ütles, et asjad hakkasid Kuressaares arenema laupäeval, kui inimesed pöördusid kohalikku haiglasse. "Pühapäeva õhtuks oli 20 patsienti, täna on EMO-sse pöördunud kaheksa inimest. Puhangu vaibumisest rääkida ei saa, kuigi haiglajuhi sõnul on olukord rahulik. Kiirabi kutsete arv on aga kõrge, seega sündmus kestab," rääkis Härma.

"Haigus allub ravile, äge faas möödub 12 tunniga, kuid vanurid ja väikelapsed on enim ohustatud," lisas Härma.

Härma sõnul võib haiguspuhangu algpõhjuseks olla neljapäeval Kuressaares toimunud veeavarii, kus joogivesi võis saada saastatud reoveega. "See on tavapärane nähtus, et kui joogivesi saab reoveega saastatud, siis lähevad viirused ja bakterid levima. Eile olid esimesed proovid laboris, väga ulatuslikust saastumisest ei saa rääkida, aga esimesed labori tulemused annavad positiivseid signaale E. coli-laadsete bakterite juurdekasvust, aga ei saa välistada ka veega levivaid viirusnakkuseid," rääkis Härma. "Võimalik, et ei leitagi ühte kindlat süüdlast," lisas ta.

Terviseametil pole veel kindlat infot, millal on Kuressaare vesi taas joogikõlblik. "Kui kaua võtab Kuressaare Veevärgil aega veetoru puhastus, pole täpselt teada, aga ilmselt on see paar päeva. Siis võetakse uued proovid. Enne terviseameti sõnumit, et ühisveevärgi vett tarbida on ohutu, tuleks tarvitada ainult keedetud vett ja pudelivett," sõnas Härma.

Olukorra lahendamine läheb veel edasi, ütles Härma.

PTA: toidukäitlejad peavad tegevuse peatama

Põllumajandus- ja toiduameti juhtivspetsialist Jaana Oona ütles, et piirkonnas on ka palju toidukäitlejaid, seega palub amet toidukäitlemine lõpetada kohe, kui ei leita muud vett toidukäitlemisel kasutamiseks. "Muidu läheb haigus toidu kaudu edasi," sõnas Oona.

Saaremaa abivallavanem Liis Lepik ütles, et ettevõte Kuressaare Veevärk on alustanud veetorude klooritamist. Probleemiks on saarel aga pudelivee puudus.

"Suuremates ja väikestes kauplustes on joogivesi saanud otsa, suhtleme Coopiga, et inimesed saaksid pudelivett kätte. Viisime haridusasutustesse esimesed kogused pudelivett, homme tarnime teise koguse," sõnas Lepik.

"Kuressaare haigla tuleb toime. Ootame ära ametlike proovide tulemused, siis saame otsuseid vastu võtta, kuidas saame oma elanikele vett tarnida," sõnas Lepik.

Praegu pole teada, kas veeavariid likvideerinud ettevõte Kuressaare Veevärk tegi neljapäeval enne veeühenduse taastamist vajalikud analüüsid. "Peame uurima – meil on indikatsioone, et neid proove ei tehtud," sõnas Härma.

Lepik ütles samuti, et see on üks asjaolu, mida omavalitsus jälgib. "Kui kriis pole enam nii akuutne, hakkame põhjuseid välja selgitama," sõnas ta.

Kuressaare linna piires algas laupäeva keskpäeval massiline haigestumine kõhulahtisuse, oksendamise ja kõhuvaluga. Kolle on selgelt lokaliseerunud Kuressaare linna piiresse. Pühapäeval oli terviseametil info paarikümne haiglasse pöördunud inimese kohta, kellest kümmekond vajas ravi. Enim ohustab saastunud vesi eakaid ja lapsi.