Kõlvart: kriitiline olukord Tallinna liikluses kestab vähemalt aasta lõpuni

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond) tunnistas, et praegune olukord Tallinna kesklinna liikluses on kriitiline ja kestab vähemalt käesoleva aasta lõpuni. Linnapea sõnul oli linnal teine valik teha tööd ära ajaliselt pikema perioodi ehk nelja aasta jooksul, kuid see poleks praegusest märkimisväärselt leebemat olukorda liikluses kaasa toonud.

"Olukord on kriitiline. Eriti oli seda näha teisipäeval, kui suletud oli ka Filtri tee, mille põhjuseks ei olnud küll teeremont. Aga kindlasti tekitas see lisaprobleeme. Täna (kolmapäeval - toim) on olukord natuke parem, aga pole midagi teha, peame olema valmis selleks, et aasta lõpuni ootab meid pingeline periood," rääkis linnapea pressikonverentsil.

Kõlvart kommenteeris seda, miks toimub kesklinnas korraga mitu suurt remonttööd, mis on kaasa toonud suured ummikud nii autodele, aga ka ühistranspordile.

"Ma saan aru, kuidas see näeb välja ja saan aru, et olukord linna tänavatel ongi kriitiline. Aga küsimus on selles, mis on alternatiiv? Me kõik saame aru, et linnaruum vajab muutusi. Eriti kesklinnas. Muutusi ellu viia ilma tänavaid kinni panemata pole võimalik. Kesklinnas on kõik tänavad ja magistraalid seotud ning ühe tänava kinnipanek tekitab ummikuid niikuinii. Nägime seda juba siis, kui Jõe-Pronksi remondiga alustasime."

Kahe suure objekti korraga tegemist põhjendas Kõlvart aga sellega, et nende puhul on tegemist välisfinantseerimisega ehk on kindlaks määratud periood, mille jooksul tulevad tööd ära teha.

"Kahjuks kahe suure objekti puhul on perioodid langenud kokku. Meie plaanis oli, et Jõe-Pronksi tööd algavad varem, aga hanke tulemused ei tulnud õigel ajal, mistõttu algasid remonttööd hiljem. Kui meie ei oleks alustanud Vanasadama trammitee objektiga, siis oleks tekkinud oht, et me ei jõuaks õigeks ajaks objekti lõpuni remontida ja tekiks probleem välisfinantseerimisega."

Kõlvart lisas, et see on asja tehniline pool ja teine pool on inimeste emotsioonid, mis suurte ummikute tõttu on tekkinud.

"Aga suures plaanis oli meil valik, kas püüame suuremad objektid remontida nelja aasta jooksul. Aga suures plaanis poleks liiklusolukord nelja aasta jooksul olnud praegusest palju parem. Või püüda lahendada neid probleeme kahe aasta jooksul. Meie poolt valitud tee oli õige. Parem elame valu üle kahe aasta jooksul, kui et asi venib kolm-neli aastat. Aga mida peame tunnistama, see olukord mis praegu kestab veel vähemalt aasta lõpuni. See on reaalsus."

Kõlvart kommenteeris pressikonverentsil kohe otsa ka transpordiameti juhataja Andres Harjo ametist lahkumise teadet ja ütles, et see otsus ei ole seotud praeguse kriitilise olukorraga Tallinna tänavatel.

"Vähemalt ei ole otse seotud. Oleme teda tehtud töö eest tänanud, aga me peame tunnistama ka seda, et transpordiameti struktuur ja süsteemne töö vajavad kaasajastamist. Siin on väga palju arenguruumi. Sealhulgas peame tunnistama, et see töö mõjutab ka igapäevast elu linna tänavatel. Ja on väga palju arenguruumi ja me ootame, et uus ameti juht suudab uut süsteemi üles ehitada."

Samalaadne protsess on Kõlvarti sõnul käimas ka keskkonna- ja kommunaalametis, kuhu valitud uus juht tegeleb paralleelselt nii suurte objektide ehitamisega, aga paralleelselt tegeleb ka ameti struktuuri ümber ehitamisega.