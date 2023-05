Analüütikud: Ukraina vastupealetung ei tähenda veel sõja lõppu

Sõjanduseksperdid Michael Kofman ja Rob Lee hoiatasid, et oodatud Ukraina vastupealetung ei pruugi olla sõja lõpp. Moskva võib eeldada, et suudab sõdida Ukrainast kauem. Seetõttu peavad lääneriigid andma mõistma, et on valmis Ukrainat pikalt toetama.

Sõjandusanalüütikud Michael Kofman ja Rob Lee hindasid oma ühises kirjatükis väljaandele Foreign Affairs, et lääneriigid peavad valmistuma pikaajaliseks Ukraina abistamiseks, kuna paljuoodatud Ukraina vastupealetung ei pruugi tähendada Vene-Ukraina sõja lõppu.

Kofmani ja Lee hinnangul on võtmeisikud lääneriikides pannud liiga palju rõhku eesootavale vastupealetungile ning ei ole piisavalt vaaginud, et mis sellele järgneb ja kas Ukraina on heas positsioonis sõja järgmiseks faasiks. Seetõttu peavad lääneriigid kahe analüütiku sõnul arendama välja pika vaatega Ukraina võidu teooria, kuna oodatud vastupealetung ei tähenda tõenäoliselt sõja lõppu.

Vastupealetungile võib Michael Kofmani ja Rob Lee hinnangul järgneda veel üks periood, kus toimuvad kurnamislahingud, kuid Ukraina võib nende pidamiseks saada väiksemas mahus laskemoona. Analüütikud hindasid, et Vene-Ukraina sõda on juba praeguseks pikalt kestnud ning võib veel pikalt venida. Kuigi ajaloolised võrdlused ei ole ideaalne juhis, siis varem on vähemalt aasta kestnud sõda kestnud seejärel mitu aastat ning selliseid konflikte on keeruline lõpetada.

Lääneriikide võiduteooria peab Kofmani ja Lee hinnangul sõja venimist ennetama ning tagama, et Ukrainal on otsustav eelis selles sõjas. Samas toovad nad esile, et kuigi Ukraina võib saavutada lahingutandril edu, siis ei pruugi see kohe tuua endaga kaasa poliitilisi järelmeid. Samuti peavad lääneriigid arvestama, et oodatud Ukraina vastupealetung ei pruugi olla sama edukas kui eelmise aasta pealetungid Harkivi ja Hersoni oblastis.

Kuna lääneriigid on panustanud liiga palju praeguse vastupealetungi õnnestumise peale, siis ei ole samad riigid Kofmani ja Lee hinnangul andnud mõista, et on valmis panustama Ukraina toetamiseks pika sõja puhul. Kui praeguse vastupealetungi abi maht on senise lääneriikide abi kõrghetk, siis võib Moskva eeldada, et aeg on nende poolel ning kannatada saanud Vene väed võivad siiski Ukraina relvajõud ära kurnata. Seetõttu olenemata kas Ukraina vastupealetung on edukas või mitte ei pruugi Vene riigi poliitilisel juhtkonnal olla huvi pidada läbirääkimisi.