Majanduslangus on IT-ettevõtete palgaralli hoo maha võtnud

USA-s on IT-ettevõtted pidanud majanduskriisi tingimustes koondama miljoneid töökohti. Eesti IT-sektor kinnitab, et siin on koondamised puudutanud peamiselt iduettevõtteid, kuid palgaralli on tuurid maha võtnud ka meil.

USA tarkvaraarendusettevõte Microsoft teatas kolmapäeval, et külmutas töötajate palgad ning kärbib boonuseid ja aktsiaoptsioone.

Microsofti Eesti esindus oma emafirma uudist palkade külmutamisest ei kommenteerinud, seega pole teada, kas otsus puudutab ka USA tarkvaraarendaja Euroopa harusid.

Küll aga tõdevad teised IT-ettevõtted, et aastaid kestnud palgaralli, mida toitis tohutu tööjõupuudus, on hoo maha võtnud. Palkade külmutamiseni aga jõutud ei ole.

"Me lähtume tegelikult sellest, mida turg ümberringi teeb. IT-s jätkuvalt palgad vaikselt tõusevad. Aga nüüd mõõdukalt. See ralli kui siuke, ma arvan, peatub. Samamoodi Helmes – me lähtume Fontese palgauuringust, korrigeerime sellele sõltuvalt, vastavalt palka," ütles Helmese arendusjuht Meelis Lang.

"Meil praegu läheb pigem hästi ja isegi vajadus on kasvav. Me värbame vaikselt juurde ja see on meie arvates hea," ütles Lang.

"Meie palgad on jätkuvalt kasvanud. Kindlasti see aasta nad ei kasva nii agressiivselt kui varasemalt, aga üleüldine globaalne vajadus IT-sektori teenuste järele ei ole tegelikult täna küll kuhugi kadunud. Nii et sellega kooskõlas ka palgad liiguvad samm-sammult edasi," ütles Nortali tegevjuht, ITL-i president Ats Albre.

"Varasematel aastatel palgatõus on olnud pigem kiire, millega tööandja on olnud sunnitud ka kaasa minema, just selles samas tööjõuturu olukorras, töökäte puudusest tulenevalt," rääkis infotehnoloogiaettevõtete liidu tegevjuht Doris Põld. "Palgaralli sellisel kujul on pidurdunud. Enam võib-olla nii kiiresti palk ei tõuse kui varasematel aastatel."

Möödunud aastal käis Eesti IT-sektorist üle ka koondamistelaine, kuid see puudutas valdavalt tootekeskseid iduettevõtteid. Suuremad ja vanemad IT-ettevõtted, kelle ärimudel on tööle hakanud, nii et rahastus ei sõltu enam investoritest, pääsesid sellest ja isegi kasvasid.

"Ei ütleks, et ettevõtetel oli kriis, vaid see oli enda ressursside korrastamine," rääkis Põld. "Kui start-upidel investorite raha sellises mahus peale ei tule enam, siis püütakse olla paremini kasumlik, isemajandav, ja sellest tulenevalt tehakse ka siis ju ärilisi otsuseid tööjõu osas."

Küll aga pruugivad USA IT-turul toimuvad muutused Euroopasse alles jõuda.

"Näiteks Nortal, kellel USA on ka üks koduturgudest, meil on Seattle'is kontor üle 100 inimesega, seal lähipiirkonnas on IT-sektorist lahti lastud üle 100 000 inimese, mis on suurusjärk Tartu elanikkonna jagu," ütles Albre. "Kui me räägime sellest, et USA reeglina käib Euroopast ees, ja USA-s jätkuvalt on majanduses pigem keerulised seisud, siis see võib tulla mingil hetkel Euroopasse üle. Teatud ärevust me ikkagi tunneme, et mis see järgmised kuus kuni 12 kuud toob."