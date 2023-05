ERR Türgis: maavärinapiirkonnas võtab ülesehitustöö aastaid

Teel maavärinast laastatud Hataysse jäävad kõigepealt silma rohked telgid ja konteinerid, kus on koha leidnud osa katastroofis kodu kaotanud inimestest.

"Meil on siin kõiki vajalikke asju piisavalt. Meie riik hoolitseb meie eest ja annab meile isegi asju, mida meil kodus olles ei olnud võimalik osta," rääkis kohalik elanik Kübra Islekyay.

Hatay südames, kus käisid abis ka Eesti päästjad, valitseb trööstitu pilt. Suurest osast Hatay linnast on saanud kummituslinn, kust igalt poolt vaatavad vastu poolelijäänud elud. Kui nendest majadest, mis veel püsti on, oli inimestel loodetavasti võimalik välja pääseda, siis igal pool on ka totaalsed rusuhunnikud.

Hatays hukkus üle 20 000 inimese ja linnast on hävinud või elamiskõlbmatuks muutunud ligikaudu 80 protsenti. Kel on olnud võimalusi, on siit lahkunud teistesse Türgi piirkondadesse. Samal ajal kerkivad uued majad.

Linna serv on pinnase poolest maavärinate osas veidi tugevam ja kõik nurgad on selles piirkonnas täis ehitatud. Lihtsad majad valmivad heal juhul nädalaga. Suuremate ehitustega kavatsetakse veel oodata kuni on päris kindel, et maapind on selleks ajaks täielikult rahunenud.

Võime on kritiseeritud ehitusnormidele läbi sõrmede vaatamise eest. Hatay linnapea Lütfü Savasi sõnul oli nende puhul tegemist erakordselt tugeva maavärinaga, aga uued ehitised peavad tulema vastupidavamad.

"Hatay on seitse korda maatasa hävinud ja seitse korda uuesti üles ehitatud, sest see on alati vale koha peale ehitatud. Nüüd juhtus see kaheksandat korda. Me ei taha et Hatay laguneks üheksandat korda, sellepärast hakkasime me kohe kümme päeva pärast maavärinat tegema uuringuid koos ülikooli, mittetulundusühingute ja oma ala professionaalidega, Istanbuli linnavalitsuse tehniliste tiimidega. Me töötame turvalisema ja tugevama linna nimel," ütles Savas.

Omaette väljakutse on valimiste korraldamine oludes, kus miljonid inimesed on jäänud koduaadressita. Valimiskomisjoni hinnangul võib ligi miljonil inimesel jääda seetõttu hääletamata.

Laagris on tuulelohe lennutamise õhtu. Siinsed elanikud lähevad valima ja "Aktuaalse kaameraga" rääkinud inimestel on kindel eelistus.

"Meie elu on väga ilus, aitäh Erdoganile! Meil on kõik olemas, isegi rohkem kui vaja oleks," sõnas kohalik elanik Gönül Özdogru.

"Öelge teie, kas on veel üks hea mees valida? Kas on olemas veel teine Erdogan? Meie oleme alati erdoganistid. Ta on Türgi liider, ta on maailma liider," rääkis kohalik Hasan Konu.

Aususe huvides tuleb öelda, et intervjuu ajal seisis kaamera kõrval politseinik, kuigi vastuste siiruses pole samas põhjust kahelda.

Maavärina tagajärjel hukkus ametliku statistika järgi kokku 50 000 inimest, koduta on jäänud miljonid.