Ajaleht The Times kirjutab, et Saksamaa tahab karmistada Moskva-vastaste sanktsioonide jõustamist. Kaupade eksport Saksamaalt Kesk-Aasia riikidesse kasvas 2022. aastal järsult.

Saksamaa soovib EL-i reeglit, mis sunniks EL-i väliseid ettevõtteid allkirjastama klausli, mis kohustaks neid tagama, et nad ei müü blokist imporditud kaupu Venemaale. Importijad peavad samuti tagama, et nad müüvad neid kaupu ainult nendele klientidele, kes omakorda allkirjastavad sarnase klausli, teatas The Times.

Klauslit võib rakendada selliste kaupade puhul, mida saab kasutada sõjalistel eesmärkidel. Selliste kaupade hulka kuuluvad öövaatlusseadmed ja droonid.

EL tahab karmistada sanktsioonidest kõrvalehiilimist ning liikmesriigid arutavad 11. Venemaa vastu suunatud sanktsioonide paketi tehnilisi aspekte. Uus sanktsioonide pakett keskendub eelkõige sanktsioonidest kõrvalehiilimise viiside peatamisele.

Euroopa Komisjon pakkus välja raamistiku, et piirata teatud kaupade eksporti EL-i välistesse riikidesse. Saksamaa majandusminister Robert Habeck tahab karmistada Moskva-vastaste sanktsioonide jõustamist. Habeck ütles juba veebruaris, et "möödahiilimist toimub ka Saksamaal".

Ida-Euroopas tegutsevaid Saksa ettevõtteid esindav lobitöögrupp nõudis aprillis karmimaid üle-euroopalisi kontrolle embargo jõustamiseks.

"Venemaa on loonud keeruka süsteemi kaubanduspiirangute vältimiseks. See on võimalik, sest umbes 60 protsenti maailma majandusest ja 75 protsenti maailma elanikkonnast pole Vene-vastaseid sanktsioone kehtestanud," teatas lobitöögrupp.

Saksamaa statistikaameti teatel suureneb Saksamaa eksport Venemaa naaberriikidesse. Need riigid kuuluvad ka SRÜ-sse. Saksamaal toodetud autode eksport Kasahstani kasvas 2022. aastal 507 protsendi võrra. Saksamaa müüb SRÜ riikidesse üha rohkem elektroonikaseadmeid, sõidukeid ja optikatooteid, vahendas The Times.