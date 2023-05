Kuressaarlased peavad kraanivee kasutamisega ootama teisipäevani

Kuressaare peatrassi joogivesi on ka viimasel ööpäeval E.coli bakterist puhtana püsinud, kuid kraanivett lubatakse kasutada elanikel siis, kui ka teisipäevased proovid on puhtad, teatas terviseamet.

Kuressaare peatrassi joogivesi on ka viimasel ööpäeval E.coli bakterist puhtana püsinud ning järgmise sammuna palutakse kõigis majapidamistes ja ettevõtetes lasta joogiveel vähemalt viis minutit voolata, et eemaldada viimased torustikesse jäänud võimalikud bakterid, teatas terviseamet.

Amet kinnitas, et viimase ööpäeva proovides ei tuvastatud E.coli bakterit, mis annab lootust, et veevahetus trassides ja kloreerimine on täitnud eesmärki.

Kuid kuivõrd bakterite esinemist majapidamiste torustikes ei saa täielikult välistada vee seismise tõttu väljaspool peatrassi, tuleks kõigil majapidamistel järgida Kuressaare Veevärgi soovitusi ja lasta veel voolata. Ühtlasi aitab vee läbivoolutamine ennetada olukordi, kus saastunud vesi valgub tagasi peatrassi.

Esmaspäeva hommikul leppisid Saaremaa vallavalitsus ja Kuressaare Veevärk kokku, et vee-ettevõtja ei esita Kuressaare klientidele maikuu eest vee- ja kanalisatsiooniteenuse arveid, mistõttu ei kaasne veetorustike läbivoolutamisega täiendavat kulu.

Järgmine hinnang antakse vee kvaliteedile teisipäeva pärastlõunal ning kui joogivesi on peatrassis jätkuvalt puhas, saadab terviseamet piirkonnas viibivatele inimestele selle kohta SMS-teavituse, et laiaulatuslik reostus on likvideeritud.

Puhast joogivett saab Kuressaare linnas kolme asupaika paigaldatud veepaakidest. Punktid on avatud iga päev kuni probleemi lahenemiseni kell 10–20. Puhta joogivee saamiseks tuleb kaasa võtta isiklik anum.

Vaatamata sellele, et joogiveetulemused on paranenud, võib haigestunute arv lähiajal püsida. Nakkushaiguste puhul avalduvad sümptomid pärast inkubatsiooniperioodi, mis sõltub haigustekitajatest. Näiteks E.coli patogeensete serotüüpide puhul on inkubatsiooniperiood kuni 10 päeva.

Samuti võib esineda olukordi, mil inimene nakatub enam kui ühe haigustekitajaga. See tähendab, et patsiendil võivad esineda sarnased sümptomid korduvalt, mida põhjustavad erinevad haigustekitajad.

Kuresaare Veevärgi soovitused Kuressaare elanikele: