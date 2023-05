TTÜ professor: päikeseelektri võrku müümine läheb müüjale pigem kallimaks

Kahe aastaga on Eesti elektrivõrku lisandunud 10 000 elektritootjat ja huvi päikeseparke rajada on endiselt väga suur. Samas tasub kodukatustele rajada päikesejaamu vaid enda tarbeks, sest väga madala hinna tõttu ei ole energia võrku müümine tasuv, leiab Tallinna Tehnikaülikooli professor Ivo Palu.

Päikeseparkide rajamine on endiselt väga populaarne

"Hetkel ootab 255 mikrotootjad pakkumist, küll aga on palju suuremaid tootjaid, üle 600 taotluse, kes ootavad samuti pakkumist," lausus Elektrilevi elektrivõrgu liitumiste juht Marii Uduvee

Elektritootjaid on Eestis juba ligi 17 000, neist mikrotootjaid on juba umbes 9000. Nende võrguga ühendatud elektritootmise võimsus on juba 649 megavatti. Sellise võimsusega suudavad taastuvenergiatootjad rahuldada suvise energiatarbimise vajaduse.

"Eelmise kuu rekordiline tootmisvõimsus kattis 75 protsenti tarbimisvõimsusest. Küll on ka suuremad tootjad, eritüübilised tootjad, näiteks tuuleelektrijaamad, sinna hulka arvatud. Mikrotootjad toodavad tegelikult umbes 10 protsenti kogu toodetavast tootmisvõimsusest," ütles Uduvee.

Samas viib juba praegune tootmisvõimsus elektrihinna suvel väga odavaks.

"Kipub ikka nulli lähedal olema. Kui meil päeva keskmised on 10 senti kilovatt-tunni eest, siis madalad hinnad on null," lausus Ivo Palu.

2020. aastal pakkus Eesti Energia vastavas kalkulaatoris, et 9000 kilovatt-tundi tarbiva elamu katusele paigaldatud paneelidega müüakse elektrit suures osas võrku ja investeering tasuks ennast ära 13 aastaga. Nüüd on see tasuvusaeg ja võrku müümise võimalus pakkumisest kadunud.

"Eks tasuvust tuleb hinnata pikaajaliselt. Päikesepaneelide energiatasuvusaega mõjutavad mitmed parameetrid, näiteks elektri hind. Aga ka võrgutasu ja omatarbimise osakaal. Kõige kasulikum lahendus on selline, kus suudetakse suurem osa energiat kohapeal ära tarbida, seda läbi salvestuslahenduste teha," lausus Eesti Energia päikese- ja salvestuslahenduse juht Mikk Tootsi.

Ka Palu hinnangul sobib väike päikesejaam oma kodukulude katteks.

"Vaadake, mis on see, mida te suudate ise ära tarbida, ei pea taga ajama seda 15 kilovatti ja lootma, et sellega teeb oma pensionisamba. Võrku müümisel ka müüjad tahavad oma osa, võrku müümine pigem läheb kallimaks kui odavamaks," lausus ta.