Seeder Isamaa esimeheks tagasi ei kandideeri

"Olen otsustanud eelseisval suurkogul mitte kandideerida erakonna esimeheks ja anda see võimalus inimesele, kellel on ambitsiooni ja tahet pühenduda järgnevatel aastatel erakonna ja Eesti poliitika kujundamisele Isamaa esimehena. Õnneks on selliseid inimesi erakonnas mitmeid. Annan rahuliku südame, aga samas ka positiivse ootusega teatepulga üle," seisab kirjas.

Seeder lisas, et aeg 2017. aastast, mil ta erakonda juhtima asus, on olnud "töine ja saavutusterohke ja kohati valuline periood erakonna arengus".

"Edukaks poliitika elluviimiseks tulevikus vajame uut hoogu ja muutusi, säilitades samas oma põhiväärtused," kirjutas Seeder.

Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles ERR-ile, et Seedri otsus on mõneti üllatav, aga kuus aastat erakonna juhina on ka pikk aeg.

"Olen olnud peasekretär (need kuus aastat) ja see periood on olnud väga intensiivne periood Isamaa elus. Selles mõttes on ka mõneti mõistetav, et uutele inimestele võimalus anda," lausus ta.

Sibula sõnul pole ta veel otsustanud, kas kandideerib erakonna esimeheks.

"See uudis on nii värske, et pole mõelnud. Aga ma olen kindel, et 10. juunil saab Isamaa endale hea uue esimehe," ütles ta.

Isamaa juhi ja eestseisuse liikmete kandidaate saab esitada järgmise nädala lõpuni ja siis saab olukord palju selgemaks, ütles, lisades, et praegu ei saa välistada kedagi.

"Need inimesed, kes aktiivselt Isamaa poliitikas osalevad, pole mõtet kedagi välistada. Neil kõigil on mingil kujul valmidus erakonda vedada. Võtke erakonna aseesimehed või fraktsioonist. Need inimesed on täiesti olemas," lausus Sibul.

ERR-il ei õnnestunud Seedrit teisipäeva õhtul tabada.

Isamaa sai riigikogu valimistel parlamendis kaheksa kohta, mida on nelja võrra vähem kui neli aastat varem.