Lukas kandideerib Isamaa esimeheks

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder teatas teisipäeva õhtul erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et 10. juunil toimuval Isamaa suurkogul ta esimeheks tagasi ei kandideeri. Lukas on esimene Isamaa poliitik, kes oma kandideerimise plaane kinnitas.

"Olen otsustanud alustada toetuse kogumist Isamaa esimeheks kandideerimiseks. Tänan Helir-Valdor Seedrit erakonna poliitika selge sõnastamise eest ja edukuse eest kõiksugu läbirääkimistel! Eesti vajab isamaalisust. Me ei anna ära ühtki jalatäit oma maad ja seisame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest üle aegade," teatas Lukas.

Ta lisas, et Isamaa erakonna tegevuse aluseks on püsiväärtused ning et Eesti rahvuslik rikkus püsib ettevõtlusel ja ettevõtjatel – majandus- ja maksustabiilsus on oluline nii tööandjatele kui ka igale Eesti inimesele.

Isamaa aseesimees Riina Solman ütles teisipäeva õhtul, et tema erakonna esimeheks ei kandideeri ning pakkus võimalike kandidaatidena välja Tõnis Lukase, Urmas Reinsalu, Riho Terrase ja Mart Maastiku. Oma kandideerimist ei välistanud otseselt ka Isamaa praegune peasekretär Priit Sibul.

Tõnis Lukas oli alates 2005. aastast kuni Isamaaliidu ja Res Publica ühinemiseni viimane Isamaaliidu esimees. Erakondade ühinemise järel oli ta 2006–2007 Isamaa ja Res Publica Liidu kaasesimees. Aastatel 2007–2013 Isamaa ja Res Publica Liidu aseesimees.

1996–1997 oli Lukas Tartu linnapea. Aastatel 1999–2002 oli ta haridusminister. 2007–2011 oli ta Andrus Ansipi teises valitsuses haridus- ja teadusminister ning 2019–2021 Jüri Ratase teises valitsuses kultuuriminister. 2022-2023 oli ta Kaja Kallase teises valitsuses haridus- ja teadusminister.

Ta on kuulunud mitmesse riigikogu koosseisu ja olnud Tartu linnavolikogu liige. Ta on olnud Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kirjandusmuuseumi ja Tartu kutsehariduskeskuse direktor.