Bolt: me ei tegutse juba ammu Venemaal

Yale`i ülikooli andmetel on Vene turult lahkunud rohkem kui 1000 ettevõtet. Samas tegutsevad Venemaal siiski mitmed suuremad Euroopa Liidust pärit ettevõtted, ülikooli andmetel ka Bolt.

Bolti pressiesindaja Liisi Maria Muuli ütles ERR-ile, et väited, nagu Bolt lükkaks edasi Venemaal tulevasi investeeringuid ja jätkaks samal ajal sisulist äri, ei vasta absoluutselt tõele.

"Bolt on avalikult väljendanud oma resoluutselt seisukohta Venemaa sõjategevuse vastu Ukrainas ja katkestanud kõik sidemed Venemaa ja Valgevenega – sõiduteenuse pakkumise lõpetas Bolt Venemaa turul juba enne Venemaa sissetungi algust, 2022. aasta veebruaris lahkusime ka Valgevene turult. Samuti oleme eemaldanud Bolt Marketi platvormilt kõik Venemaal toodetud kaubad," lausus ta.

Muuli sõnul on Bolti nimi selles nimekirjas seetõttu, et Venemaal on alles ettevõtte juriidiline keha, mille alt juba mitu aastat äritegevust ei toimu.

"Selle ettevõtte likvideerimine on hetkel töös, aga see on aeganõudev protsess. Hea meel on kuulda, et Euroopa Liit püüab protsessi lihtsustada. Kuni juriidilise keha likvideerimiseni hoiab veebileht meid paraku "aega võitvate" ettevõtete nimekirjas. Oleme sel teema kontakteerunud ka Yale'i ja teiste sarnaste andmebaaside pidajatega," lausus Muuli.