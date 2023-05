Dokumendiäpp mRiik tuleb välja suvel, kuid dokumente veel kasutada ei saa

Riikliku mobiilirakendusega mRiik saab isikut tõendavad dokumendid (pass, ID-kaart, juhiluba) digitaalsel kujul telefoni ning seega pole vaja neid muul kujul enam kaasas kanda. Veebruarist alanud avalik testimine on nüüd lõpule jõudmas ja suvel peaks äpp kõigile kättesaadav olema.

Rakendust saab siis kohe küll kasutama hakata, kuid esialgu näeb sealt vaid dokumentide infokuva ja ennast puudutavaid andmeid, ütles ERR-ile riigi infosüsteemi ameti (RIA) riikliku mobiilirakenduse tootejuht Greta Preast.

Probleem on selles, et dokumentide telefoniga kasutamiseks on vaja muuta seadust.

"Hetkel on käimas läbirääkimised nii politsei- ja piirivalveametiga kui ka siseministeeriumiga, et arutada, kas ja mil viisil saab rakenduses kuvatavaid dokumente kasutada. Seadusemuudatus on samuti juba praegu töös," lausus Preast.

Rakenduses asuvad dokumente saab kasutada ainult Eestis.

"Paralleelselt on Euroopa Komisjonis arendamisel projekt EU Wallet, mis peaks valmima 2027. aastaks ning tagama Euroopa-siseselt kasutatava digitaalse isikut tõendava dokumendi. Seetõttu mRiik sama arendust vaid neljaks aastaks eraldiseisvalt arendada ei plaani, küll aga soovime katta Eesti-sisese kasutuse võimalikult ruttu," ütles Preast.

mRiigis kuvatakse dokumente (ID-kaart, pass, juhiluba) ja teenuseid, mis on leitavad ka riigiportaalis eesti.ee (minu lapsed; retseptid; töövõimetuslehed; hambaravi- ja proteesihüvitise info; minu sõidukid; liikluskindlustuse ajalugu.) On ka kolm välist liidestust: riiklik AI Bürokratt, heakorraprobleemide keskkond Anna Teada ning maa-ameti kaart.

Rakendust saab pärast lansseerimist alla laadida nii App Store'ist (iOSi kasutajad) kui ka Google Playst (Androidi kasutajad). Sisselogimine toimub peamiselt Mobiil-ID või Smart-ID abil, nagu riiklik autentimine ikka, ütles Preast.