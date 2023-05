Kreeka valimistel on juhtimas peaministri partei

Erakond Uus Demokraatia on kogunud 40,9 protsenti häältest.

Konservatiivide peamist rivaali ehk vasakpoolset parteid Syrizat eesotsas ekspeaminister Aléxis Tsíprasega toetab praeguse seisuga 20,1 protsenti hääletanutest.

Valimisõigus on ligi kümnel miljonil Kreeka kodanikul. Kreeka valimistel saavad ka tänavu hääletada need, kes saavad tänavu 17-aastaseks ehk noorimad valimisealised on 16-aastased. Seetõttu on mõlemad kandidaadid püüdnud oma kampaanias noori enda poolele võita. Noored valijad on eriti mures kõrge tööpuuduse pärast.

Valimistel osaleb kokku 32 erakonda, kuid vaid kuuel on arvamusküsitluste kohaselt reaalne väljavaade ületada kolmeprotsendine valimiskünnis ja pääseda parlamenti.