Opositsiooni sõnul on perekonnaseaduse muutmiseks vaja sisulist arutelu

Praegu võimaldab perekonnaseadus sõlmida abielu mehe ja naise vahel. Edaspidi antakse see õigus kahele täiskasvanud isikule ehk järgmisest aastast saaksid abielluda ka samasoolised paarid. Ka saaksid samast soost abikaasad ühise lapsendamisõiguse.

EKRE hinnangul kergitaks seaduse muutmine uusi probleeme.

"Selle seaduse poolt ei räägi midagi ja see, kui ta meil tuleb täna siia esimesele lugemisele, siis meil on ikkagi väga palju küsimusi ka surrogaatemadusega seoses, lootekaubandusega seoses ja need on need asjad, mille üle ei ole Eesti ühiskonnas üldse vaieldud ega räägitud, need on nagu täiesti vaiba alla lükatud, et need ei oleks nagu probleemid," selgitas EKRE aseesimees Mart Helme.

Kuigi Reformierakonna liikme, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul toetab samasooliste abielu 65 protsenti ühiskonnast, ütleb opositsioon, et sisuline arutelu teema üle puudub ning seaduse muutmine oleks meelevaldne. Sotsiaaldemokraadid kriitikaga ei nõustu.

"Sisuline diskussioon kahe samast soost isiku kooselu või abielu võimaldamise üle on alanud tükk maad enne seda isegi, kui hakkas kooseluseaduse vastuvõtmine. Me oleme üle kümne aasta tegelikult debatti siin pidanud ja kui me vaatame neid viimaseid kuid ja nädalaid, siis uusi argumente ei ole ükski osapool toonud," sõnas riigikogu õiguskomisjoni esimees, sotsiaaldemokraat Eduard Odinets.

Kui 2014. aastal jäid kooseluseaduse rakendusaktid vastu võtmata, siis nüüd on need perekonnaseaduse muutmise paketis samuti sees. See annaks registreeritud kooselus rohkem õigusi ja vajadusel saada toetusi ja hüvitisi.

Keskerakond ei pea eelnõude sidumist selliseks kobaraks õigeks ning plaanib ühiselt kogu muutmise seaduse vastu hääletada.

"Need eelnõud ei oleks pidanud olema koos ehk siis rakendussätted ja abieluvõrdsus. Need on kaks täiesti erinevat seaduseelnõu. Kui näiteks selles osas, et rakendussätteid võiks toetada, siis abieluvõrdsuses kindlasti Keskerakonna fraktsioon toetust ei avalda," ütles õiguskomisjoni aseesimees, keskerakondlane Anastassia Kovalenko-Kõlvart.

Samasooliste abielu toetamiseks saatsid esmaspäeval ka oma toetusavalduse 600 ühiskonnas tuntud inimest.