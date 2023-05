EKRE tahab peretoetuste eelnõu tagasivõtmist ja maksutõusude ärajätmist

"Esimene asi on see, et ka meile on peretoetuste eelnõu sellisel kujul täiesti vastuvõetamatu – ega me ilmaasjata selle obstruktsiooniga kaasas ei ole. See ongi praegu see eelnõu, mille üle tüli käib. See on olnud opositsiooni peamine nõudmine kohe algusest saadik, et kõigepealt võtke eelnõu tagasi, siis me saame hakata eelnõu parandama. /---/ Nii et see tagasivõtmine on meie eeltingimus olnud," rääkis Helme ERR-ile antud usutluses.

Ta rõhutas, et ei usalda koalitsiooni pakkumist teha peretoeuste eelnõu esimene lugemine ära ja hakata seda siis teise lugemise käigus parandama. "Me kõik teame, et mida kaugemale see protsess läheb, seda raskem on midagi enam muuta selles eelnõus," märkis Helme.

EKRE esimees ütles, et ka üheks kobaraks seotud maksupaketi lahtivõtmine, mille valitsus neljapäeval otsustas neljaks jagada, oli nende üks nõudmisi.

"Aga see (maksupaketi osadeks tegemine - toim.) on ainult formaalsus. Maksupaketi sisu, mõlema eelnõu puhul on ikkagi ju sisu see, mis on vastuvõetamatu. Ja kui me sisu üle ei ole saanud kokku leppida, siis see, et nad neljaks tükiks löödi, ei muuda tegelikult ju lõpptulemust – me räägime ikkagi sisu üle läbi," rõhutas Helme.

Küsimusele, kas tema erakond nõuab muudatusi maksualgatustes, vastas Helme: "Muidugi me nõuame seda. Tegelikult hästi lihtsalt öeldes – me oleme kategooriliselt vastu ükskõik millisele maksutõusule."

Helme sõnul oleks esimene asi, millest tuleks koalitsioonil loobuda, niinimetatud maksuküüru kaotamine: "Minu esimene vastus on – lõpetage see rikastele tehtud maksusoodustuse plaan ära, mis läheb riigieelarvele maksma 300 miljonit. Kohe on suur osa eelarvemiinusest kaetud."

Lisaks võiks vaadata tema sõnul üle ka teised maksumuudatused ja nende piirmäärad, mis aitaksid riigieelarvet tasakaalule lähemale viia.

"Kui me lepime mingites piirmäärades kokku, ütleme, et seda ei tee või näiteks lastetoetuste puhul mingid osad sellest lastetoetusest ära jäävad, siis me saame sealt mingid summad kätte, mis mõjutavad riigieelarvet. Ja siis see on juba valitsuse asi mõelda välja, kuidas seda siis tasakaalu ajada – kas kärbetega, laenuga, mingite prioriteetide muutmisega. Valitsus ei saa tahta, et opositsioon hakkab nende eest tegema eelarvet – see on jabur," rääkis Helme.

"Vähemalt mingeid maksutõusud peavad ära jääma," rõhutas ta hiljem uuesti.

Helme märkis, et EKRE jaoks on endiselt oluline ka perekonnaseaduse muudatuste takistamine: "Meie jaoks on väärtuspakett ka laua peal. Väärtuspakett on sõnavabadus ja traditsioonilise perekonna kaitse," ütles ta.

Kuid ta jättis konkreetselt vastamata, kas EKRE võib ka seal töötakistust rakendada: "Nii konkreetseks praegu minna ei saa. Neid eelnõusid ei ole veel, neid eelnõusid ei ole ka veel valitsus heaks kiitnud. Aga meie jaoks on tänase valitsuse üks kõige vastuvõetamatumaid osasid traditsioonilise perekonna kallale minek ja üleüldse perede kallale minek. See on ju ka see lastetoetuste eelnõu põhiprobleem meie jaoks, et minnakse perede kallale. /---/ Kui me jätame kõrvale selle, et nad majanduse ja inimeste heaolu tuksi keeravad, mis on praktiline mure kõigil inimestel ja me seisame sellele vastu, siis teine mure on see, et Eestist tehakse mingisugune väärastunud riik, kus mehed ei ole mehed, naised ei ole naised, kus toimub mingi beebikaubandus. See kõik on meile täiesti vastuvõetamatu."

Küsimusele, millisel muul juhul võiks tema juhitud erakond töötakistust rakendada, tõi Helme esile olukorra, kus Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioon peaks soovima muuta riigikogu töökorda, mis ei võimaldaks opositsioonil enam sellises ulatuses obstruktsiooni kasutada.

Lisaks hoiatas ta koalitsiooni ka selles eest, kui see sooviks muude protseduuriliste võtetega praegusest obstruktsioonist mööda minna ja istungit teiste küsimuste arutamisega pidada: "Ma arvan, et seda istungit ei ole võimalik pidada, mööbel hakkab lihtsalt lendama. No sõna otseses mõttes. Seda istungit siis enam pidada ei ole võimalik."

Helme kinnitas ka, et opositsioon suudab oma nõudmistega jätkata kuni erakorraliste valimiste esilekutsumiseni.