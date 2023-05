Suur hulk parlamendiliikmete arupärimisi saadetakse vastuseta tagasi

Keskerakonna esimees Jüri Ratas usub, et enamus opositsiooni esitatud arupärimistest on sisulised ning valitsuse liikmetel tuleks neile suure saali ees vastata. "See, et nende arupärimiste sees on väga palju ka poliitilist dimensiooni ja opositsiooni viimast õlekõrt, et lasterahasid ja peretoetusi ei vähendataks, on samuti selge. Siin on obstruktsiooni samuti," sõnas Ratas.

"Tegelikult me vajame täna poliitilist kokkulepet, et see obstruktsioon ära lõpetada, mille üks osa loomulikult võib olla ka see, et teatud hulk arupärimisi võetakse tagasi," lisas ta.

Kuid ka ilma kokkuleppeta on arupärimiste kuhi kahanema hakanud.

"Riigikogu juhatus on vaadanud sisse neisse arupärimistesse ja nad enamus ei vasta muidugi nõuetele," rääkis Reformierakonna juht, peaminister Kaja Kallas. "Näiteks kui sotsiaalkaitseministri käest küsitakse automaksu kohta, siis see pole tema pädevus. Või kui peaministrilt küsitakse erakonna kohta, siis peaminister ei pea erakonna juhina seal vastama."

Eelnõude menetlusse võtmise üle otsustab riigikogu juhatus, kuid arupärimiste saatus on riigikogu esimehe Lauri Hussari kätes. Praeguseks on Hussar tagasi saatnud umbes 70 arupärimist.

"Peaasjalikult on seal probleem selles, et arupärimiste adressaat ei ole õige, teema ei ole õige ja nad ei vasta lihtsalt arupärimiste formaadile," selgitas Hussar. "Ma julgen arvata, et võib-olla lõppkokkuvõttes vähemalt poolte riigikogu menetlusse antud arupärimiste näol on tegemist praagiga."

Kirjalikule küsimusele saab vastata kirjalikult

Sellegi üle, kas küsimus on õigele adressaadile suunatud, otsustab riigikogu esimees. Jüri Ratas märkis samas, et ka sotsiaalkaitseministrilt võib automaksu kohta küsida. "Mida see ühiskonnas tähendab, kuidas need inimesed hakkama saavad," tõi Ratas näiteks. "Kindlasti peavad ka sellel ministril olema omas valdkonnas need vastused olemas."

Palju sõltub ka arupärimise sõnastusest. Nii näiteks uuris isamaalane Riina Solman siseminister Lauri Läänemetsalt, miks soovib too käibemaksu tõsta. Lauri Hussar märkis, et see küsimus ei puuduta siseministri valitsemisala.

Mitme tagasi saadetud arupärimise puhul selgitas Hussar, et arupärimise raames saab ministrilt küsida tema valitsemisala reguleerivate õigusaktide täitmise kohta.

"Kui pöördumisega soovitakse saada teavet ministri võimkonda kuuluva üksikküsimuse kohta, näiteks asjade seisu kohta mingis küsimuses, arvandmeid või tegeliku olukorra kirjeldust, tuleb esitada kirjalik küsimus, mitte arupärimine," selgitas Hussar.

Nii näiteks küsisid mitmed EKRE saadikud terviseminister Riina Sikkutilt, millised on sooneutraalsuse printsiibi rakendamise võimalikud tagajärjed tema valitsemisalas. Lauri Hussar seda kirja ministrile ei edastanud ning palus arupärimise kirjalikuks küsimuseks ümber teha.

Sarnane saatus tabas arupärimist, kus mitu isamaalast soovis Lauri Läänemetsalt teada, kas hiljutist Teet Korsteni majapõlengut on piisavalt uuritud. Kirjalikule küsimusele vastamiseks ei pea minister riigikokku kohale tulema, selle asemel piisab kümne tööpäeva jooksul antud kirjalikust vastusest.

EKRE saadik Anti Poolamets tõdes, et obstruktsiooni käigus võis sisse tulla ka tehnilist praaki, kuid kõik tagasi saadetud arupärimised vaadatakse üle. "Ma arvan, et mõnede osas me ei ole kindlasti nõus, et need tagasi saadetakse. Aga mõnedel sobib ka kirjalik vastus," sõnas Poolamets.

Tõenäoliselt kuulatakse vastuseid ka suvel

Kui 500 arupärimisest jäävad järgi pooled, on neid siiski rohkem kui kogu eelmise riigikogu koosseisu ajal. "Opositsioon võttis väga tugeva initsatiivi," sõnas Poolamets, kelle sõnul kavatseb EKRE arupärimiste esitamisega jätkata.

Ta meenutas, et peagi jõuab suurde saali perekonnaseaduse muutmise eelnõu. "Sellest tuleb suur lahing, selles pole mingit kahtlust," lubas Poolamets.

Jüri Ratas märkis, et seaduse järgi peab arupärimistele vastama 20 istungipäeva jooksul.

"Ja kui me räägime korralistest istungipäevadest, siis 20 istungipäeva saab täis 13.-15. septembri juures," selgitas Ratas. "Kui teha suvel erakorralisi istungeid istungjärkude vahepeal, siis need selle 20 istungipäeva arvestusse ei lähe," lisas ta.

"Tegelikult oli sellel reedel juba soov teha täiendav istung ja hakata nendele arupärimistele vastama," ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas. "Selle peale ütlesid opositsioonisaadikud, et neil ei ole selleks aega ja neil on teised plaanid."

Jüri Ratase väitel tegi koalitsioon ettepaneku pidada istungit reede õhtust kuni esmaspäeva hommikuni."Ööd ja päevad," märkis Ratas, kelle hinnangul pole taoline kiirustamine põhjendatud.

"Kindlasti on siin probleem ka riigikogu kantseleil, kus sellist mahtu inimesi, kes istungit teenindaks, ei ole. Aga selleks, et teha erakorralisi istungeid suvisel perioodil, on Keskerakond kindlasti valmis," lisas Ratas.

Hussari sõnul tuleb riigikogul arupärimiste menetlemiseks pingutada. "See tähendab nii korralisi istungeid, aga tõenäoliselt ka täiendavate istungite kokkukutsumist. Me ei pääse sellest," ütles Hussar.

Anti Poolamets peab suviseid istungeid ratsionaalseks lahenduseks. "Ega me ei ole siia laisklema tulnud ja nagu ööistungitest näha, oleme me väga võitlusvõimelised," kinnitas Poolamets.