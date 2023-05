Opositsiooni häirib koalitsiooni kiirustamine riigikokku saadetud eelnõudega

Keskerakonna fraktsiooni liige Andre Hanimägi tõi näite, kuidas esmaspäeval jõudis samasooliste abielu seadus riigikogulasteni: "Õhtul kell kümme tuli õiguskomisjoni liikmetele enam kui 200 lehekülge seletuskirja, rohkem kui 80 seadust, mis muutub ja järgmisel päeval kell kaks oli komisjonis see teema arutelu all. Me ju näeme, et see on totaalne kiirustamine."

Sotsiaaldemokraat Priit Lomp ütles, et samasooliste abielu on teema, millega on venitatud aastaid. "Ausalt öeldes teeb muret, kui igal hommikul tulen Toompeale tööle ja vaatan, kui palju tehakse erinevatele leibkondadele haiget sõnadega. Plakatid, mis seal lehvivad. Seda arutelu on peetud kümme aastat ja me võiksime lõpetada ära inimestele haiget tegemise," rääkis ta.

Lomp lisas, et seadustega on läinud kiireks, sest aega kulus valimistulemuste väljakuulutamisele ning obstruktsioonile. Maksumuudatustega on tema sõnul kiire, sest neist tuleb ette teatada pool aastat varem.

"On loogiline, et kui 1. jaanuarist 2024 soovitakse teha mõningaid maksumuudatusi, siis tuleb need ära menetleda enne käesoleva aasta 1. juulit," ütles ta.

Valitsuses heakskiidu saanud maksueelnõud jõudsid mõni tund pärast seda riigikogu rahanduskomisjoni erakorralisele istungile. Priit Sibul Isamaast ütles, et kiirustamist on märgata mitme eelnõuga, näiteks ka perehüvitiste muutmisega.

"Eelnõude kooskõlastamiseks sihtgruppidega on olnud 72 tundi. See kõik on enneolematu ja jabur," märkis Sibul.

Reformierakonna fraktsiooni liige Maris Lauri ütles, et komisjonis on kümme päeva aega nii muudatuste tegemiseks kui ka huvigruppide kaasamiseks.

"Soovime jälgida just nimelt seda regulatsiooni nagu on ette nähtud, et teha neid arutelusid ja kaasamisi, et kompenseerida ka seda, et eelnõude ettevalmistusprotsess enne riigikokku jõudmist oli tõesti pisut lühike," kommenteeris Lauri.

"Parlamendis ei toimu erakorralist läbikappamist, aga kuivõrd puuduvad sisulised analüüsid ja parlamendis kümne päeva jooksul ei ole võimalik selgust ja mõjuanalüüse luua, siis tegelikult ei ole vahet, et kümme päeva meile antud on," sõnas Sibul.

Õiguskantsler Ülle Madise ütles kolmapäeval, et riigikogu liikmetele peab jääma piisavalt aega selleks, et saada aru, mida üks või teine säte täpselt tähendab ja endaga kaasa toob

"See oleks Eesti poliitilise kultuuri parandamisele üks väga oluline samm, kui koalitsioonipoliitikud samamoodi annaksid endale aru, et ka nendel on ametivanne, mille nad on andnud ja et ka nendel on vastutus, et nendes eelnõudes ei oleks vigu ja et nende eelnõude vastuvõtmise ja jõustumise järel ei tekiks Eesti ühiskonnale kahju," kõneles Madise.

Priit Sibul ja Andre Hanimägi ütlesid, et opositsioonil tuleb otsustada, kui palju esitada muudatusi ning kas ja milliste eelnõude puhul kasutada obstruktsiooni.