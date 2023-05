EL lubab siiani Euroopasse Indias Vene naftast rafineeritud naftatooteid

Kuigi lääneriigid on sanktsioonide alla pannud nii Vene nafta kui ka naftatooted, siis jõuab läbi India nafta rafineerimise tehaste Euroopasse algselt Vene päritolu nafta, mida on India rafineerimistehastes töödeldud.

India naftatoodete eksport Euroopa riikidesse tõusis eelmisel aastal 70 protsenti jõudes India kaubandusministeeriumi andmeil rahalises väärtuses 15 miljardi dollarini. See trend näitab, et Vene nafta ja naftatoodete vastu kehtestatud sanktsioonid ja nendest kõrvalehoidmise karistamine ei ole lõpuni töötanud, kirjutas Reuters.

Kuigi maailma suurimaid majandusi koondava G7 grupi liikmed lubasid eelmisel reedel Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonidest kõrvalehiilimise viise vähendada, siis paneb võimalik Vene nafta edasimüügi keeld Euroopa Liidu keerulisse olukorda, kuna seetõttu oleks oodata energiakandjate hinna kasvu ja sellest tingitud hinnatõuse.

Vene-Ukraina sõja ajal on India ostnud odavalt kokku Vene naftat. Eelmise aasta märtsist 2023. aasta märtsini jõudsid Vene nafta tarned Indiasse rahalises väärtuses 31 miljardi dollarini. Veel aasta varem oli Venemaalt Indiasse suunduva naftakaubanduse maht vaid 2,5 miljardit dollarit. Venemaa on nüüd mahult suurim nafta tarnija India jaoks, olles eespool Iraagist ja Saudi Araabiast.

Kuna India on ostnud Vene naftat allpool G7 riikide kehtestatud nafta hinna 60 dollarilist hinnalage, siis on India kasutanud odavat Vene naftat siseriikliku hinnatõusu leevendamiseks ja kodumaiseks tarbimiseks. Ülejäänud nafta muudetakse nafta rafineerimise tehastes diiselkütuseks ja lennukikütuseks, mis saadetakse omakorda lääneriikidesse. Sedasi jõuab Vene nafta läbi India ka Euroopasse.

Euroopa Liidu naftatoodete import kasvas veebruaris ligikaudu 200 000 barrelini. 5. veebruaril jõustus majandusbloki otsus keelustada Vene toornafta import. Kpleri andmete kohaselt importis Euroopa Liit varem keskmiselt 154 000 barrelit naftatooteid päevas.

Euroopa Liidu esidiplomaat Josep Borrell on kutsunud üles selliseid vahendatud eksporte lõpetama. Samas võib sellise embargo jõustamine olla keeruline, kuna selleks on vaja kõigi 27 EL-i liikmesriigi heakskiitu. Samuti segatakse nafta rafineerimise tehastes tihti segamini eri päritolu nafta enne naftatoodete tegemist. Seetõttu on naftatoodete aluseks oleva toornafta päritolu väljaselgitamine keeruline ülesanne. India valitsus on samuti rõhutanud, et nende hinnangul ei saa märkimisväärsel määral muundatud toodangut Euroopa Liidu sanktsioonide alla panna.

Indiaga tüli norimise asemel võib Euroopa Liit hoopis võtta sihikule need Euroopas tegutsevad ettevõtted, kes ostavad Venemaa päritoluga rafineeritud naftatooteid.