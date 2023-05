Tarneraskuste tõttu pole apteekides saada laste antibiootikume

Pandeemia järel kasvanud nõudlus on tekitanud tarneraskused mitmetele väikelastele sobivatele vedelal kujul manustatavatele antibiootikumidele. Antibiootikumid on saadaval tableti vormis, mida on väikestel lastel raske neelata.

Ravimiameti järelevalveosakonna juhataja Liis Prii märkis, et kui ühel ravimil tekivad tarneraskused, võib see teha keeruliseks olukorra ka teistele sarnastele ravimitele, mida kasutatakse esimese asendamiseks. Antibiootikumide tarneraskused on tekkinud just nõudluse suurenemise tõttu seoses infektsioonhaiguste sagenemisega koroonaviiruse järgselt, kuna pandeemiaperioodil oli haigestumine ja seega ka nõudlus antibiootikumide järele väiksem.

Praegused tarneraskused antibiootikumide tablette ei puuduta, kuid lastele tablettide manustamine on keeruline.

"See puudutab eelkõige koolieelikuid, alates sünnist kuni selle vanuseni, kus lapsed õpivad ohutult tablette neelama. See on väga individuaalne - mõni oskab juba paari-kolmeaastaselt tabletti neelata ja teine ei suuda seda ka kooli minnes. Ravita siiski ükski laps ei jää," sõnas Prii.

Ravimiamet on koostöös arstidega koostanud juhise, kuidas ka laste ravis tablette kasutada. "Seal on välja toodud, millised tabletid on poolitatavad, milliseid võib purustada ja antud soovitused tablettide lastel manustamiseks, et vedelal kujul saadaolevad antibiootikumid jääks nendele lastele, kelle puhul ka poolitatud või purustatud tablettide kasutamine ei ole võimalik," rääkis Prii.

Ravimite tootjad plaanivad järgmiseks hooajaks tootmist suurendada. "Ka Euroopa ravimiamet on võtnud selle mure lahendamise vedada ja on aktiivses suhtluses antibiootikumide tootjaga," ütles Prii.

Apteekides on piiratud kogustes saadaval ka vedelal kujul manustatavad laste antibiootikumid, millest üks on võõrkeelses pakendis ravim, mille müügiks sai ravimiamet tarneraskuste leevendamiseks arstide erialaorganisatsiooni taotluse alusel loa anda. Kui muidu otsustatakse müügiloata ravimi kasutamise põhjendatuse üle iga patsiendi puhul eraldi, siis tarneraskuste kontekstis ei ole iga patsiendi kohta vaja eraldi luba taotleda, kui arstide erialaorganisatsioon on seda juba kõigi patsientide jaoks teinud.

"Patsiendi jaoks väga suurt vahet ei ole, kas apteegist väljastatakse talle müügiloale vastav antibiootikum või mõne teise Euroopa Liidu riigi müügiloaga preparaat, millele on lisatud eestikeelne info," sõnas Prii. Üleeuroopalise tarneraskuse kontekstis on hulgimüüjatel siiski keeruline ka võõrkeelseid pakendeid leida ja Eestisse tuua.

Antibiootikumide kättesaadavusega oli probleeme ka talvel, siis puudutas see peamiselt nii lastele kui täiskasvanutele mõeldud ravimeid, kuid õnneks leiti koostöös tootjate ja hulgimüüjatega lahendused, mis tagasid Eesti inimestele vajaliku ravi.

Prii sõnul peaksid laste antibiootikumide tarneraskused lahenema suve jooksul, suurem osa tootjaid prognoosib tarnete taastumist juulis-augustis ning paari preparaadi taas apteeki jõudmist on oodata aasta lõpuks.