Ka koalitsioon ootab huviga riigikohtu seisukohta opositsiooni kaebusele

Opositsioonipoliitikud lubasid neljapäevase päeva jooksul saata riigikohtusse kaebuse riigikogu juhatuse peale, kes lõpetas protseduuriliste küsimuste esitamised ja arupärimised. Opositsioon püüdis sellega pidurdada endale vastumeelsete eelnõude arutamist ja leiab, et selle takistamine on seaduserikkumine. Kaebusele andis allkirja suur osa opositsiooni kuuluvatest parlamendisaadikutest.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et opositsioon vaidlustab riigikohtus parlamendi juhatuse otsused, millega lõpetati obstruktsioonilised tegevused ehk protseduuriliste küsimuste esitamine ja arupärimiste üle andmine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täiesti üheselt ja selgelt kodukorras ei ole mitte mingeid piiranguid saadikule eelnõude ja arupärimiste üle andmiseks. Meie vaidlustame seda, et piirati küsimuste küsimist ja eelnõude ja arupärimiste üle andmist. Meie hinnangul on see lihtsalt selge seaduse rikkumine," sõnas Helme.

Koalitsioon lõpetas riigikogus kestnud obstruktsiooni 15. mail. Opositsioonierakonnad teatasid paar päeva hiljem, et pöörduvad riigikohtusse.

Eesti 200 juhatuse liige, välisminister Margus Tsahkna ütles, et riigikogu ülesanne põhiseaduse järgi on menetleda eelnõusid, pidada debatte ja opositsioon seda ei võimaldanud. "Ma küll ei ole riigikogu liige, olen valitsuse liige, aga ma väga tervitan seda, et riigikohus ütleb oma seisukoha välja," ütles Tsahkna.

Reformierakonna esimees, peaminister Kaja Kallas ütles, et opositsioonil on jätkuvalt võimalik anda üle arupärimisi, eelnõusid. Ning nad on neid esitanud rohkem kui eelmise nelja aasta jooksul.

"Meie oleme teinud kõik vastavalt reeglitele. Nad on saanud nädal aega iga päev anda sisse neid eelnõusid ja saavad anda iga kord enne istungi algust eelnõusid. Nii et ma ei saa aru, millest te räägite. See, et nad pöörduvad riigikohtusse - väga hea, siis see selgus saabub," kommenteeris Kallas.

Riigikohtust öeldi, et tööpäeva lõpuks ehk kella 17-ks ei olnud riigikogu kaebus neile veel jõudnud, kuid aega on kaebust esitada kuni südaööni.