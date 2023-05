Riigikohus ootab valitsuselt opositsiooni kaebuse suhtes seisukohta nädala jooksul

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsustas esmaspäeval, et riigikogu opositsiooni esindajate kaebuse asjas küsitakse valitsuse, riigikogu ja õiguskantsleri seisukohti ning neile anti tähtajaks järgmise nädala esmaspäev.

Pärast nende seisukohtadega tutvumist arutab riigikohus asja uuesti ning siis selgub ka lahendi avaldamise aeg.

Opositsiooni kaebuse teksti avaldamist riigikohus esmaspäeval veel ei otsustanud.

Eelmise nädala neljapäeva õhtul jõudis riigikohtusse kaebus, millele on alla kirjutanud 38 riigikogu liiget, kes kuuluvad Isamaa, Keskerakonna ja EKRE fraktsioonidesse.

Kaebajad paluvad tühistada riigikogu 15. ja 16. mai otsused, millega lõpetati päevakorra kinnitamise kohta protseduuriliste küsimuste esitamine ning eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Nad leiavad, et need otsused on vastuolus seadusega ja õigusvastased.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium pidas esmaspäeva õhtul korraldusliku nõupidamise, kus pannakse paika kaebuse lahendamise edasine ajakava.

Lisainfoks praegu: kaebusele on alla kirjutanud Martin Helme, Mart Helme, Helle-Moonika Helme, Arvo Aller, Ants Frosch, Rene Kokk, Anti Poolamets, Evelin Poolamets, Henn Põlluaas, Varro Vooglaid, Rain Epler, Kalle Grünthal, Kert Kingo, Siim Pohlak, Jaak Valge, Jaak Aab, Vadim Belobrovtsev, Enn Eesmaa, Andre Hanimägi, Aleksei Jevgrafov, Jaanus Karilaid, Ester Karuse, Tanel Kiik, Andrei Korobeinik, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Lauri Laats, Tõnis Mölder, Jüri Ratas, Kersti Sarapuu, Aleksandr Tšaplõgin, Aivar Kokk, Tõnis Lukas, Mart Maasik, Andres Metsoja, Urmas Reinsalu, Helir-Valdor Seeder, Priit Sibul ja Riina Solman.