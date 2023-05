Keres: opositsioon ei soovi riigikohtule esitatavat kaebust avalikustada

"Seda mul ei ole volitust teha," ütles Keres neljapäeval vastuseks ERR-i palvele saada kaebuse tekst. Küsimusele, kas seda peaks küsima kaebusega ühinenud saadikutelt, märkis Keres, et eeldatavalt ei anna seda ka nemad välja.

"Me oleme jõudnud sellisele järeldusele, et kõige targem on seda vaidlust pidada riigikohtus ja mitte avalikkuse ees," tõdes vandeadvokaat.

"Minu meelest on see täiesti normaalne. Kohtumenetluses ei jagata üldiselt oma menetlusdokumente avalikkusega," ütles Keres. Ta lisas, et riigikohtu lahend saab olema avalik.

Samas rõhutas ta, et ei ole kaebuse põhisisu varjanud ning on selle juba välja öelnud: "Ma olen ju öelnud, mis seal sees on, ma ei varja seda. Aga minu arvates avalikkus tegelikult mitte midagi juurde ei saa sellest, kui te seda kaebust näete. Kaebuse põhipostulaadid on välja öeldud ja seal nad on lihtsalt detailsemalt ja juriidiliselt argumenteeritult sees."

Nädal tagasi ütles Keres ERR-ile, et läheb vaidlustama riigikogu saali otsust piirata riigikogu liikmete õigust esitada eelnõusid ja arupärimisi, milleks sellel pädevust ega õigust ei ole.

Keres ütles neljapäeval lõunal, et ei ole veel kaebust ära saatnud, kuna mõne saadiku allkiri, kes soovis sellega ühineda, on veel puudu.

"Ma arvan, et kõik, kes on soovi avaldanud kaebust esitada, peavad saama seda teha. Proovime ikka teha nii, et rong ei lähe enne jaamast ära, kui kõik peal on," ütles ta.

Avaldust saab riigikohtule esitada neljapäeva, 25. mai kuupäeva sees ehk kuni kella 24.00-ni, selgitas Keres.

Opositsioonierakonnad teatasid kolmapäeval 17. mail, et pöörduvad seoses koalitsiooni ja riigikogu juhatuse tegevusega esmaspäevasel ja teisipäevasel riigikogu istungil riigikohtusse.

Opositsiooni hinnangul piirati nende õigust rakendada riigikogus obstruktsiooni, kui Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud hääletasid möödunud nädalal riigikogu juhatuse ettepanekul eelnõude ja arupärimiste vastuvõtmise lõpetamise poolt.