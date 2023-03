FT: pinged Saksa koalitsioonis pidurdavad EL-is otsuste vastuvõtmist

Ajaleht Financial Times kirjutab, et pinged Saksamaa koalitsioonis pidurdavad Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidel otsuste vastuvõtmist. Koalitsioonipartnerite tülitsemine kahjustab Berliini mainet Euroopas ja vähendab maailmas EL-i usaldusväärsust.

Euroopa Parlament kinnitas 14. veebruaril liikmesriikide valitsustega saavutatud kokkuleppe keelata aastast 2035 uute sisepõlemismootoriga autode müük. Plaani oli varasemalt juba toetanud ka liikmesriikide valitsusi esindav EL-i Nõukogu. Selle lõplikuks jõustumiseks on vaja, et parlamendiga sõlmitud kokkuleppele annaks uuesti oma heakskiidu ka nõukogu, kuid hiljuti lükkasid liikmesriigid selle hääletuse edasi.

Berliin asus sisepõlemismootorite keelu jõustumist pidurdama. Saksamaa soovib, et Euroopa Komisjon esitaks ettepaneku sünteetiliste kütuste kohta. See samm paljastas taas lahkhelid kantsler Olaf Scholzi juhitud võimuliidus.

Valitsuskoalitsiooni kuuluv liberaalne erakond Vabad Demokraadid (FDP) leiab, et sünteetiliste kütuste kasutamine võimaldaks jätkata ka sisepõlemismootoriga uute autode müüki. Rohelised toetavad aga EL-i uute sisepõlemismootoriga autode müügi keelustamise plaani. Euroopa riigid muretsevad nüüd üha rohkem, et pinged Saksa võimuliidus takistavad Brüsselil otsuste vastuvõtmist.

"Saksamaa maine Euroopas langeb, Berliini peetakse ettearvamatuks ja ebausaldusväärseks. Pinged Saksa koalitsioonis on muutumas Euroopa probleemiks," ütles üks Euroopa diplomaat ajalehele Financial Times.

Berliini ametnikud aga leiavad, et kriitika on ebaõiglane. "Inimestele Brüsselis meeldib jätta muljet, et kõik peale Saksamaa on kõigega nõus, see on täielik jama," ütles üks ametnik.

Saksamaa parlamendiliikmed on riigi maine languse pärast siiski sügavalt mures. "See on laastav. Me lihtsalt anname Brüsselis oma mõjuvõimu ära," ütles üks Saksa sotsiaaldemokraatlikku (SPD) erakonda kuuluv parlamendisaadik.

Ajalehe Financial Times teatel on Berliini samm sisepõlemismootorite osas vaid viimane näide, kuidas Saksamaa pidurdab Brüsselis otsuste vastuvõtmist. EL-i diplomaatide sõnul muudab Berliin tihti oma seisukohta. "Saksamaa ei suuda mõnikord selget poliitikat välja pakkuda, sest Berliinis asuv koalitsioon alles arutab vastava seisukoha võtmist," ütles üks diplomaat.

Avalikkuses kinnitavad Saksa ministrid, et koalitsioon toimib hästi. "Tehnilises mõttes töötab koalitsioon hästi. Inimestena saame me kõik väga hästi läbi," ütles eelmisel nädalal Saksa majandusminister Robert Habeck.

Siiski kasvab võimuliidus pahameel, kuna Scholz ei suuda koalitsioonis erimeelsusi lahendada. "Ta on lihtsalt nõrk juht. Partnerid tülitsevad kogu aeg ja ta ei sekku, et seda peatada," ütles üks roheliste partei parlamendisaadik.