Silmeti omanik alustab suvel Narva 100 miljoni eurose magnetitehase ehitust

Elektriautode ja tuuleturbiinide tootmiseks vajalikke magneteid tootva tehase ehitamiseks sai Neo Performance Materials Narva linnalt ehitusloa 10. mail ning tehasele asetatakse nurgakivi 28. juunil.

"Nüüd jääb üle ainult ehitada ja ausalt öeldes sügav kummardus Narva rahva poole, et linna huvi ja EAS-i abi oli nii palju, et on ka Eestis on võimalik ruttu ja korrektselt neid asju korda saada," rääkis NPM Silmet juhatuse liige Raivo Vasnu.

Tootmist plaanib ettevõte alustada 2025. aasta lõpus. "Kui me nüüd nurgakivi paneme, saame ehitamisega konkreetselt pihta hakata, siis tööliste värbamine, koolitamine ja seadmete ostmine – see protsess praegu käib. Tehakse seadmete jooniseid, hoonete jooniseid," kirjeldas Vasnu.

Tehas ehitatakse kahes etapis, esimese etapi valmimisel saab ettevõte tootmist alustada 2000 tonnist aastas ning teises etapis tehase laiendamisel kasvab aastane maht 5000 tonnini.

Esimese etapi ehitus maksab Vasnu sõnul üle 100 miljoni euro, mida riik toetab õiglase ülemineku fondist 18,75 miljoni euroga. Koos teise etapi ehitusega kujuneb investeeringu maksumuseks ligikaudu 250 miljonit eurot. Millal teise etapini jõutakse, oleneb paljuski turust, kuid plaanis on sellega alustada kohe kui esimeses etapis valmiv tehas tööd alustab.

Tehase ehitajat veel valitud ei ole, kuid läbirääkimisi peetakse mitme pakkujaga. "Siin kasutatakse ka õiglase ülemineku fondi abi ja need tingimused peavad kõik täidetud olema. Seal on lisabürokraatiat, ei saa esimest ettejuhtuvat valida ja ega me ei taha ka, see valikuprotsess on päris korralik ja tõsine," rääkis Vasnu.

Vasnu sõnul on praegu Euroopa turul nõudlus magnetitele ligikaudu 15 000 tonni aastas. "Aga näeme ka oma klientide vajadusi. Tegelikult need ei lähe statistikaga hästi kokku. Kui statistika väidab, et 2028. aastaks see tõuseb 30 000 tonnini, siis tegelikult seoses transpordi elektrifitseerimisega näitavad klientide vajadused tunduvalt kiiremat kasvu. Seda muret, et turgu ei ole, me ei karda."

Analoogseid tehaseid praegu Euroopas valmimas ei ole. "Magnetite tooraine, haruldased muldmetallid, ega neid Euroopas keegi peale Silmeti ei tooda ka tööstuslikus mahus. Kui kogu meie maht läheb omaenda magnetitehase varustamisele – peame Silmetit ka laiendama selle jaoks, et tehast ära toita – tekib küsimus, kuidas saab teisi magnetitehaseid ehitada ilma tooraineta. Tooraine suurimaks varustajaks hetkel maailmas on Hiina, kelle käes on kogu tootmisvõimsus," rääkis Vasnu.

Euroopas ja Hiinas toodetud magnetite hinnavahe pole Vasnu sõnul väga suur ning klientide jaoks on peale pandeemiat olulisem tarneahela tõrkekindlus.

Tehase esimese etapi valmimisel peaks seal tööle asuma ligikaudu 350 kuni 400 inimest, koos teise järgi käivitumisega võib tehas tööd anda 1000 inimesele. Praegu tegeleb ettevõte teadus- ja arendustegevuse jaoks töötajate värbamisega, kuid magnetispetsialiste, kes on valmis Eestis töötama, on keeruline leida.

"Ütleme nii, et raha eest saab kõike, aga argielu küsimused – kuhu need inimesed elama panna ja muu, see on komistuskivi. Ega sel sajandil pole meie kanti midagi uut ehitatud. Kui saaksime inimesi tuua kuskilt ida poolt, hetkel see ei ole võimalik, nemad tuleksid, nemad on selle keskkonnaga harjunud. Aga tuua Londonist inimest Narva – me peame talle midagi ilusat pakkuma," rääkis Vasnu.