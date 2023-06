Narvas algab magnetitehase ehitus

Kolmapäeval ehituse alguse pidu pidanud Narva magnetitehasele eraldati õiglase ülemineku fondi 340 miljonist eurost ligi 19 miljonit.

"Magnetite tootmises domineerivad Aasia kompaniid. Euroopas on sellele reageeritud nii, et tootmine peaks olema Euroopas. Euroopa protsessi algus ongi nüüd siin, Euroopa ühes alguspunktis alanud," rääkis tehast rajava Neo tegevjuht Constantine Karayannopoulus.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) silmis on oluline, et toetuse mõju oleks võimalikult lai.

"Üks asi on see, et tehakse tehas, mis on oluline mitte ainult Euroopa, vaid kogu maailma jaoks. Kuid tegelikult on see algus ühele suurele klastrile, mis ühendab tervet suurt väärtusahelat," ütles EAS-i rakendusuuringute programmi arendusjuht Kaupo Reede.

Õiglase ülemineku fondi toetusraha on mõeldud suure keskkonnajalajäljega põlevkivitööstusele tuginevas Ida-Virumaa ettevõtluses muutuste tegemiseks. Rohepöördele kaasa aitavate ettevõtete investeeringuotsuseid on pidurdanud Venemaa täiemahuline kallaletung Ukrainale.

"Energiakriis, inflatsioon, lisaks ka intressimäärade tõus – neid muutujaid on investori jaoks ühes võrrandis liiga palju. See kõik on teinud olukorra keerulisemaks," rääkis Ida-Viru õiglase ülemineku protsessi koordinaator Ivan Sergejev.

"Sõda tekitas investorites küll korraks kõhedust, aga nad teavad, et see on Euroopa Liidu ala, see on NATO ala ja nemad tunnevad end siin turvaliselt. Ma loodan, et teised ettevõtted tunnevad sama," lisas Sergejev.

Narva magnetitehase esimene, enam kui 300 inimesele tööd andev käitis on kavas avada 2025. aasta alguses.

Karayannopoulos ütles, et Narva tehase tootmisvõimsus on esialgu planeeritud 2000 tonni magnetplokki aastas ning edaspidi võib tootmine laieneda üle 5000 tonnile aastas. "Investeeringute kogumaht võib sellega kasvada ligikaudu 250 miljoni euroni ja meil võib tekkida vajadus laiendada oma tööhõivet ligi 1000 inimeseni," lisas ta.