Briti minister ERR-ile: sõnum Putinile on selge – vii oma väed Ukrainast välja

Moskvale korraldati äsja droonirünnak. Juhul, kui need olid Ukraina droonid, kas see oli hea idee Venemaa pealinna rünnata?

On tähtis, et me ei jookseks ette sellest, mida me teame. Me ei tea selle juhtumi detaile. Tean vaid seda, mida kirjutatakse meedias. Need väited on pärit Vene meediast. Nii et ma ei hakka spekuleerima juhtunu üle enne, kui on saabunud kinnitus.

Aga mida te arvate, kas ukrainlased oleks võimelised Moskvat sedasi ründama?

Ma saan väga hästi aru suurest huvist selle küsimuse vastu, kuid ma ei saa spekuleerida. Ei seda konkreetset intsidenti ega ka Ukraina võimekust.

Me kõik ootame suurt ukrainlaste vastupealetungi. Mis saab, kui see ebaõnnestub? Kas lääs võib lõpetada Ukraina toetamise tänasel kujul?

Asi, millest me peame aru saama, on see, et kogu Venemaa sissetungi katse on läbi kukkunud. Me teame, et Putin eeldas Ukraina langemist päevade või nädalatega. See sõda on kestnud enam kui aasta ja Ukraina kaitseb ennast ikka veel.

Talvise rünnakuga ei teinud Venemaa olulisi edusamme. Nii et Ukraina on juba praegu uskumatult edukas. Me teame, et plaanitakse vastu rünnata ja Suurbritannia on selgelt välja öelnud, et me jätkame Ukraina toetamist seni, kuni neil õnnestub Venemaa oma riigist välja ajada. Ja me kutsume ka kõiki teisi riike, mis praegu Ukrainat toetavad, üles jääma järeleandmatult Ukraina selja taha, nii kaua, kui on vaja, et riik tagasi saada.

Mis oleks teie sõnum siit, Tallinnast president Putinile?

Millest ta aru peab saama, on see, et NATO riigid seisavad tugevalt üksteise kaitsel. Mul on uhke siin, Eestis olla, tugeva ja olulise NATO liitlase kõrval. Külastasin siin NATO lahingugruppi (NATO enhanced Forward Presence), mida juhivad britid, kuid mis on rahvusvaheline kaitseüksus ja NATO püsib tugevana ja muutub tugevamaks just tänu Putini rumalale invasioonile Ukrainas.

Sõnum Putinile on selge – sinu katse Ukrainasse sisse tungida on läbi kukkunud, sa pead oma väed välja tooma ja taastama rahu Euroopa kontinendil.

Kas Eestis teenivad Briti sõdurid on valmis Eesti eest surema?

Alliansi kogu mõte on selles, et me püsime koos, toetame üksteist ja need väed siin, millest ma just rääkisin, Briti väed, on uhked, et nad seisavad õlg õla kõrval NATO liitlastega kõikjal alliansis. Ja ka koos Eesti sõpradega. Meie kollektiivne kaitse tugineb meie valmisolekule võidelda teineteise kõrval vastavalt artiklitele 5 ja 4. Ja Briti sõdurid on siin pühendunud artiklile 5 ja valmis kaitsma kõiki NATO liikmeid.

Kas te olete ikka veel oma riigis rahul Brexitiga?

Me oleme õnnelikud, et me järgisime demokraatlikult Briti rahva tahet. Ja mida me oleme näidanud... täna kohtusin Prantsuse sõjaväelastega, nii nagu ka Eesti sõpradega, ja mida me teame, on see, et me oleme endiselt tugev Euroopa liitlane, suur sõber Euroopa naabritele ja Euroopa Liidu institutsioonist lahkumine ei ole seda muutnud.