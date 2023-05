Via Baltica Sauga-Pärnu lõigu ehitamine võib alata sügisel

Jänesselja ringristmikust algav ja uue Ehitajate tee ristmikuni viiv 2+2 teelõik on 2,6 kilomeetrit pikk. Selle ehitushanke pidi transpordiamet esialgu välja kuulutama jaanuaris, aga tegi seda eelmisel nädalal.

Kuna maksumus on üle viie miljoni euro, on tegemist rahvusvahelise hankega. Eeldatav ehitusmaksumus on 12 miljonit eurot, aga täpne hind selgub hankes.

Uus tee parandab kõigepealt Hirvela elurajooni asukate võimalust teisele poole teed saada.

"Foori me kaotame ära, pärast ringristmikku hakkab tee tõusma, et me saaksime kõrguslikult tunneli ehitada. Ja siis Hirvela elanikud saavad tunneli kaudu teisele poole teed, poodi, lasteaedadesse ja kooli nii, kuidas vaja on," selgitas transpordiameti lääne üksuse projektijuht Arto Juhansoo.

Olulised muudatused tulevad tervel teelõigul, aga kõige tähtsam on, et praegune ülekoormatud Tallinna maantee ja Ehitajate tee ristmik kaotab oma tähtsuse, sest Ehitajate teele jõutakse uut teed mööda. Tee keerab raba poole ja jõuab kunagise piimakombinaadini, möödudes sellest linna poolt.

"Enne Tiigi bussipeatust, Tiigi põiktänava juurest keerab tee vasakule raba peale ja tuleb mööda Tuisu tänavat kuni Ehitajate teeni välja. /.../ Läbi raba ei ole väga pikk lõik, see on 600-700 meetrit," ütles Juhansoo.

Tallinna maantee lõik alates kohast, kus uus tee raba poole keerab, antakse üle linnale.