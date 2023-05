Venemaa tõmbab koomale diplomaatilisi suhteid Soomega

Venemaa paneb alates 1. juulist kinni oma Helsingi saatkonna esinduse Lappeenrantas ning tühistab samast kuupäevast nõusoleku Soome Peterburi peakonsulaadi esinduste tegevuseks Murmanskis ja Petroskois.

Vene välisministeerium kutsus teisipäeval välja Soome suursaadiku Antti Helanterä, kellele anti üle vastav noot.

Soome sulges oma konsulaaresindused Murmanskis ja Petroskois ajutiselt juba varem sel aastal.

Vene välisministeeriumi teatel otsustas Moskva vähendada vastastikust konsulaarkohalolu, kuna praegune olukord ei vasta Venemaa ja Soome suhete hetkeseisu tasemele.

"Kogu vastutus selle eest on Soomel," väitis Vene välisministeerium avalduses.

Selle kohaselt on Venemaa otsus tingitud Soome vastandumisest Venemaal, mis on tekitanud kahepoolsetele suhetele tõsist kahju.

"(Soome algatusel) on vähendatud kahepoolset poliitilist dialoogi, mitmekülgne kaubandus- ja majanduskoostöö on rusudes, sõpruslinnade ja sõpruspiirkondade võrgustik ning tihe piiriülene suhtlus on hävitatud ning lõpetatud on lennu- ja rongiliiklus," vahendas Vene välisministeeriumi avaldust uudisteagentuur Tass.

Vene välisministeerium tõstis esile ka asjaolu, et Soome on loobunud traditsioonilisest sõjalisest neutraliteedist ning ühines NATO-ga, mis ei varja oma Venemaa-vastast suhtumist.

Venemaa külmutas juba varem Soome diplomaatiliste esinduste pangakontod Venemaal.

Soome välisminister Pekka Haavisto ütles 17. mail, et Soome sai sellest teada 27. aprillil.

Soome endine suursaadik Moskvas Hannu Himanen ütles intervjuus STT-le, et esinduste sulgemisel on eelkõige sümboolne tähtsus.

"Kuigi sellel otsusel on väike praktiline tähtsus, tähendab see poliitiliselt kahepoolsete suhete edasist nõrgenemist," ütles Himanen.

Himanen märkis, et tegemist on Venemaa esimese sellise otsusega pärast teist maailmasõda.

"Tavaliselt on diplomaatilised ja konsulaarsuhted toiminud ka rasketel aegadel," ütles Himanen.

Ta ei pea tõenäoliseks, et Venemaa paneks kinni Soome saatkonna Moskvas või peakonsulaadi Peterburis.