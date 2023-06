ERJK ootab Isamaalt ja Parempoolsetelt vastuseid valimisvõlgade kohta

Komisjoni varasemale järelepärimisele vastas Isamaa, et talle on võlausaldaja andnud arvete tasumiseks ülipikad maksetähtajad (200-260 päeva). Isamaa ei selgitanud, millistel tingimustel on selles kokku lepitud, nähtub komisjoni 18. mail toimunud koosoleku protokollist.

Parempoolsed lubasid tasuda kõik oma võlad laekuvate tulude arvelt, kuid ei selgitanud muud.

Parempoolsete aseesimees Kristjan Vanaselja ütles, et erakond on komisjoni uue päringu kätte saanud, kuid ei ole veel jõudnud sellele vastata.

"Me saame kinnitada, et kõik meie kampaaniapartnerid, kes meile teenust osutasid, on seda teinud turutingimustel. Kõik need võlad, mis meil hetkel tarnijatele on, saavad tasutud. Küll on probleem sellega, et me ei ole jõudnud ja suutnud neid tähtaegselt tasuda. Siis on partneritel õigus sinna juurde lisada oma viivisintress. Ühtegi ebaseaduslikku tehingut meil tehtud ei ole," ütles Vanaselja.

Tema sõnul on Parempoolsetel veel maksmata umbes 300 000 eurot kampaaniavõlgu.

Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles, et Isamaa pole veel komisjoni täiendavat järelepärimist kätte saanud.

"Pean kõigepealt nägema kirja, seda, mis komisjoni täpselt huvitab. Aga tõsi on see, et Isamaal on paar arvet, mis on päris suured, mis on tasumata ja mille maksetähtaeg seisab alles ees," rääkis Sibul.

Sibula sõnul on Isamaal tasumata veel umbes pool miljonit eurot kampaaniaarveid.

"Olulises osas, mis puudutab valimiskampaania perioodi, on tegu ühe ettevõttega. Kokkulepe, mis meil selle ettevõttega on tehtud, on tehtud täies teadmises, et see vastab turutingimustele. Me ei ole teadlikult kindlasti soovinud kedagi ei eksitada ega seadusi mitte täita," lisas Sibul.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon kontrollib, kas erakonnad järgivad erakonnaseaduses sätestatud nõudeid.

Muu hulgas lubab seadus erakonnal laenata vaid krediidiasutuselt ja teha majandustehinguid turutingimustel.

"Tavapäraselt antakse teenuse tasumise eest tähtajaks 10-30 päeva. Kui see periood läheb pikemaks, siis tulevad turu keskmise loogika järgi juurde intressid. Kui ei kasutata laenu, mis on järelevalveorgani mõttes kõige lihtsam variant, on ka teised lepinguvormid seaduslikud, kuni nad järgivad loogikat, et teenust on saadud ja selle eest on tasutud turutingimustel, sealhulgas on tasutud võlausaldaja raha kasutamise eest," ütles ERJK esimees Liisa Oviir.

Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, erakonna Eesti 200 ja Keskerakonna kampaaniavõlgade tasumise kokkulepped on komisjoni kinnitusel sõlmitud rahaturul kehtivate intressi- või viivisemääradega.

Oviir ütles, et Isamaa ja Parempoolsete vastuseid oodatakse juuni esimeses pooles.

Komisjon teeb seejärel oma otsused 15. juunil toimuval koosolekul.