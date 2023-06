Liisa Oviir: ERJK hakkab arutama SALK-i tegevust valimiste ajal

Eesti Ekspress kirjutas sel nädalal artikli, milles keskendus sellele, kuidas SALK eesotsas tuntud ettevõtjatega proovis valimistulemusi mõjutada.

ERJK esimees Liisa Oviiri ütles laupäeval Delfile, et kui SALK-i liikmed on ettevõtjad ja teevad enda maailmavaadet toetavaid annetusi, on kõik seadustega kooskõlas. "Kui see on sinu raha ja sina otse tahad seda erakonnale kanda, siis see on kõik okei," ütles Oviir. Kuid lubamatu on ettevõttel annetada raha.

Oviir nentis, et kuigi praeguseks pole otseselt SALK-i kohta ühtegi avaldust laekunud, on mitu inimest Oviiriga ühendust võtnud ja teema käsitlemist nõudnud.

Olenemata sellest, et avaldusi pole esitatud, saab ERJK teemat ka iseseisvalt uurida, mida tõenäoliselt tehaksegi. "Uue nädala keskel paneme järgmise istungi päevakorra paika ning ma arvan, et viisil või teisel see meie päevakorras kajastub," ütles Oviir.

Oviir märkis, et potentsiaalne vastuolu SALK-i tegevuses võis tekkida seeläbi, kui erakondadele osutati teenuseid turuhinnast soodsamalt. Ent enda sõnul on Oviir kuulnud, et kõik sihtasutuse tehtud uuringud on olnud kõigile kättesaadavad.