Aseri tellisetehase põhiliin jääb seisma, ettevõte koondab

Aseri tellisetehase põhiliin, suur tunnelahi, seiskub määramata ajaks alates 31. augustist, teatas ettevõtte omanik AS Wienerberger.

"Seniks aga jätkame tootmisega Aseri tehases ja täidame lao kõikide strateegiliselt vajalike toodetega, tänu millele oleme valmis oma kliente laotoodetega varustama kuni paar aastat," seisab teates. "Aseris jätkub musta värvi toodete valmistamine ja nurgakivide ning kiviplaatide lõikamine."

Teatest ei selgu, kui palju inimesi Aseris töö kaotab.

"Wienerberger AS juhtkond teeb lähedast koostööd töötukassaga, et leida meie töötajatele head võimalused ja parimad võimalikud alternatiivid tööturul. Oleme siiralt tänulikud neile pikaaegse panuse ja koostöö eest meie ettevõttes," ütles ettevõtte teatel Wienerbergeri Baltikumi personali- ja tööohutuse juht Helina Merioja.

"Ühtlasi oleme veendunud, et mõne aja möödudes paneme oma tehase uuesti tööle ning pikaaegsete traditsioonidega Aseri tehases valmivad taas uued telliskivid. Millal see täpselt juhtub, seda näitab aeg," lisas ta.

Ettevõte põhjendas tehase seiskamist Ukraina sõjaga, mille tõttu lõppes Aseri tehase toodangu eksport Venemaale.

"Sellest ajast alates oleme tegelenud alternatiivsete turgude otsimisega ja üritanud erinevaid projekte teistel Wienerbergeri turgudel Euroopas ja Inglismaal ellu viia. Viimase 12 kuu inflatsioon nii Baltikumis kui ka mujal Euroopas ei võimaldanud neid projekte realiseerida, mistõttu kadus nõudlus Aseri toodete järele suuremas mahus ära," märkis ettevõte.

"Jahenenud on ka Baltikumi turg ja ka Soome seisab silmitsi turu kukkumisega. Meie lootused ja ootused Skandinaavia ning Poola turgude suunas ei ole samuti soovitud vilju kandnud. Kõiki neid asjaolusid arvesse võttes on selge, et Aseri tehase tootmist ei ole võimalik samas mahus jätkata," seisab teates.

Wienerberger AS on keraamiliste ehitusmaterjalide tootmise ja turustamisega tegelev ettevõte, mis koos oma kolme esindusega Eestis, Lätis ja Leedus kuulub Wienerberger Group'i äriüksuse Lääne-Euroopa regiooni, mis on oma 217 tehasega 27 riigis maailma suurim keraamiliste ehitusplokkide, telliste ja Euroopa suurim keraamiliste katusetelliste tootja.